NAVI разгромили SAW и квалифицировались на Perfect World Shanghai Major 2024

Во вторник, 19 ноября, состоялся четвертый матч Natus Vincere на RMR турнире Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

В решающем поединке отборочного этапа на мейджоре NAVI встретились с португальским коллективом SAW.

Первой картой стал Nuke, выбранный именно португальцами. Украинская команда после первой половины сумела дожать соперника за слабую сторону и победить со счетом 13:5.

Решающим стал выбор Natus Vincere – Ancient. На своем пике украинский коллектив не оставил шансов SAW – 13:5.

NAVI гарантировали проход в стадию Opening Stage со счетом 3:1. Отметим, что команда, которая пройдет на турнир с таким показателем, как у "рожденных побеждать" и будет иметь наибольшую сложность квалификации, рассчитываемую по коэффициенту Бухгольца (система расчета личных коэффициентов участников турнира, используемая для определения места команды при условии равенства очков с другими) выйдет сразу к Elimination Stage. Четвертое место в квалификации к этой стадии получит одна из двух команд, которые будут иметь счет 3:1, который выиграет в очном противостоянии.

На пути к выходу на мейджор Natus Vincere одержали победы в первых двух поединках, после чего уступили MOUZ.

RMR – Perfect World Shanghai Major

4 тур, 19 ноября

Natus Vincere – SAW 2:0 (13:0 Nuke, 13:2 Ancient)

Напомним, что 21 ноября стартует второй RMR турнир на Perfect World Shanghai Major, где за победу сразятся две украинских команды B8 и Passion UA, которой владеет футболист Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко.

Основная стадия мейджора в Шанхае состоится с 5 по 15 декабря, призовой фонд турнира составит $1,250,000.