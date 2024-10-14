Два игрока NAVI получили награды MVP от HLTV и ESL

Двух игроков NAVI наградили призами "самому ценному игроку IEM Rio 2024".

Румын Михай "iM" Иван стал лучшим за версией HLTV, а Юстинас "jL" Лекавичюс получил награду от ESL.

В финале IEM Rio 2024 NAVI победили германскую команду MOUZ. Это был шестой финал для "рожденных побеждать". Команда вплотную приблизилась к собственному рекорду (7 подряд финалов в 2021 году) и близка к тому, чтобы повторить невероятное достижение FaZe в 2023-24 годах (8 финалов).