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Два игрока NAVI получили награды MVP от HLTV и ESL

Ігор Чернявський — 14 октября, 01:07
Два игрока NAVI получили награды MVP от HLTV и ESL
HLTV

Двух игроков NAVI наградили призами "самому ценному игроку IEM Rio 2024".

Румын Михай "iM" Иван стал лучшим за версией HLTV, а Юстинас "jL" Лекавичюс получил награду от ESL.

В финале IEM Rio 2024 NAVI победили германскую команду MOUZ. Это был шестой финал для "рожденных побеждать". Команда вплотную приблизилась к собственному рекорду (7 подряд финалов в 2021 году) и близка к тому, чтобы повторить невероятное достижение FaZe в 2023-24 годах (8 финалов).

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Navi

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