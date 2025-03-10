NAVI победили G2 на пути к плей-офф ESL Pro League Season 21

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere одержала третью победу на одном из крупнейших турниров весеннего сезона по Counter-Strike – ESL Pro League Season 21.

В матче четвертого тура второй стадии украинская команда победила европейский коллектив G2.

Встреча завершилась со счетом 2:0. NAVI уверенно забрали свой выбор Mirage 13:9, после чего без проблем победили соперника на его пике Ancient - 13:6.

ESL Pro League Season 21

Стокгольм, Швеция

Призовой фонд – $1,000,000

Групповой этап, 4 тур

Natus Vincere (Украина) – G2 (Германия) 2:0 (Mirage 13:9, Ancient 13:6)

На пути к плейоф Natus Vincere сенсационно уступили португальской SAW, занимающей 21-ю строчку рейтинга HLTV.org. После этого "рожденные побеждать" оказались сильнее китайского коллектива TYLOO и бразильского paiN.

NAVI подошли к соревнованию, как действующий чемпион EPL. В сентябре "Рожденные Побеждать" одержали зрелищную победу над Eternal Fire (3:2) в гранд-финале прошлого сезона.

Отметим, что чемпионат проходит в Стокгольме с 7 по 16 марта, а призовой фонд составляет 1 млн долларов.

Напомним, в феврале NAVI проиграли российскому коллективу Spirit (1) в матче за выход в финал престижного турнира по Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.