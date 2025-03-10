Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Киберспорт

NAVI победили G2 на пути к плей-офф ESL Pro League Season 21

Станіслав Лисак — 10 марта 2025, 21:26
NAVI победили G2 на пути к плей-офф ESL Pro League Season 21
Natus Vincere

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere одержала третью победу на одном из крупнейших турниров весеннего сезона по Counter-Strike – ESL Pro League Season 21.

В матче четвертого тура второй стадии украинская команда победила европейский коллектив G2.

Встреча завершилась со счетом 2:0. NAVI уверенно забрали свой выбор Mirage 13:9, после чего без проблем победили соперника на его пике Ancient - 13:6.

ESL Pro League Season 21
Стокгольм, Швеция
Призовой фонд – $1,000,000
Групповой этап, 4 тур

Natus Vincere (Украина) – G2 (Германия) 2:0 (Mirage 13:9, Ancient 13:6)

На пути к плейоф Natus Vincere сенсационно уступили португальской SAW, занимающей 21-ю строчку рейтинга HLTV.org. После этого "рожденные побеждать" оказались сильнее китайского коллектива TYLOO и бразильского paiN.

NAVI подошли к соревнованию, как действующий чемпион EPL. В сентябре "Рожденные Побеждать" одержали зрелищную победу над Eternal Fire (3:2) в гранд-финале прошлого сезона.

Отметим, что чемпионат проходит в Стокгольме с 7 по 16 марта, а призовой фонд составляет 1 млн долларов.

Напомним, в феврале NAVI проиграли российскому коллективу Spirit (1) в матче за выход в финал престижного турнира по Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.

G2 Natus Vincere ESL Pro League Season 21

G2

Определились шансы NAVI победить на IEM Katowice-2025
Знаешь, как испортить праздник: huNter – о переходе брата в саудовский клуб
FaZe – Spirit: определились финалисты PW Shanghai Major 2024
Определились все полуфиналисты PW Shanghai Major 2024
NAVI впервые за 11 недель потеряли статус лучшей команды в рейтинге HLTV

Последние новости