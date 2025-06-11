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Определился первый соперник NAVI на BLAST.tv Austin Major 2025

Станіслав Лисак — 11 июня 2025, 13:45
Определился первый соперник NAVI на BLAST.tv Austin Major 2025

Завершилась вторая стадия самого престижного турнира сезона в Counter-Strike 2 - BLAST.tv Austin Major 2025.

По итогам двух отборочных этапов определились лучшие 16 команд мира, среди которых и украинская Natus Vincere.

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Другая организация из Украины B8 не сумела преодолеть вторую стадию, уступив в решающем матче за выход.

NAVI в третьей стадии мэйджора сыграют с белорусской организацией Nemiga. Поединок начнется завтра, 12 июня, в 21:45 по киевскому времени.

Основная часть Austin Major 2025 продлится до 22 июня, а призовой фонд составляет 1 250 000 долларов.

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