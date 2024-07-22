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B1t признан лучшим игроком Esports World Cup 2024

Игорь Чернявский — 22 июля, 00:50
B1t признан лучшим игроком Esports World Cup 2024

Игрок Navi Валерий "B1t" Ваховский стал лучшим игроком турнира Esports World Cup 2024 по версии HLTV.

Об этом сообщили в X (Twitter) ведущего сайту о Counter Strike.

Для Валерия это первая подобная награда в карьере. Его средний рейтинг на Esports World Cup 2024 – 1,33. Кроме того, b1t стал четвертым украинцем в истории, которому удалось выиграть награду MVP.

Интересно, что организаторы турнира лучшим игроком признали Николу "NiKo" Ковача из G2 - именно их в финале победили Navi. Он за свою индивидуальную награду получит 50 тысяч долларов.

Navi Валерій B1t Ваховський Counter-Strike 2

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