B1t признан лучшим игроком Esports World Cup 2024
Игрок Navi Валерий "B1t" Ваховский стал лучшим игроком турнира Esports World Cup 2024 по версии HLTV.
Об этом сообщили в X (Twitter) ведущего сайту о Counter Strike.
Для Валерия это первая подобная награда в карьере. Его средний рейтинг на Esports World Cup 2024 – 1,33. Кроме того, b1t стал четвертым украинцем в истории, которому удалось выиграть награду MVP.
Интересно, что организаторы турнира лучшим игроком признали Николу "NiKo" Ковача из G2 - именно их в финале победили Navi. Он за свою индивидуальную награду получит 50 тысяч долларов.