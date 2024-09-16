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Украинские шахматисты обратились в ФИДЕ с призывом не возвращать россиян и белорусов в международные соревнования

Ігор Чернявський — 16 сентября, 12:40
Украинские шахматисты обратились в ФИДЕ с призывом не возвращать россиян и белорусов в международные соревнования
Суспільне

13 украинских шахматистов поставили свои подписи под письмом в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Письмо опубликовала Федерация шахмат Украины.

"Как вам известно, Ассамблея рассмотрит вопрос о снятии санкций против российской и белорусской шахматных федераций. Мы считаем, что обсуждение этого вопроса является не только преждевременным, но и глубоко аморальным, учитывая постоянные обстоятельства, влияющие на нашу Родину и международное сообщество.

Гуманитарный кризис: продолжающийся конфликт привел к значительным страданиям многих людей и семей в Украине. Признание федераций, поддерживающих агрессию, противоречит ценностям нашего спорта. Решение об отмене санкций может ободрить агрессоров и взорвать безопасность игроков из пострадавших стран, включая Украину.

Мы с уважением призываем вас давить на свои национальные федерации, чтобы эта тема даже не была включена в повестку дня для обсуждения. Выразите свою поддержку украинскому шахматному сообществу и тем, кто пострадал от конфликта. Давайте вместе поддерживать ценности мира, единства и уважения в нашем шахматном сообществе", – говорится в письме.

Письма подписали 13 украинских шахматистов, выступающих на шахматной Олимпиаде – Александр Белявский, Михаил Бродский, Наталья Букса, Евгения Долуханова, Инна Гапоненко, Василий Иванчук, Антон Коробов, Владимир Онищук, Юлия Осьмак, Руслан Пономарев, Анна Ушенина, Андрей .

Напомним, недавно с аналогичным призывом обратился новый президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин.

ФІДЕ Шахи Василь Іванчук Антон Коробов

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