Украинские шахматисты обратились в ФИДЕ с призывом не возвращать россиян и белорусов в международные соревнования

13 украинских шахматистов поставили свои подписи под письмом в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) о недопуске россиян и белорусов к соревнованиям.

Письмо опубликовала Федерация шахмат Украины.

"Как вам известно, Ассамблея рассмотрит вопрос о снятии санкций против российской и белорусской шахматных федераций. Мы считаем, что обсуждение этого вопроса является не только преждевременным, но и глубоко аморальным, учитывая постоянные обстоятельства, влияющие на нашу Родину и международное сообщество.

Гуманитарный кризис: продолжающийся конфликт привел к значительным страданиям многих людей и семей в Украине. Признание федераций, поддерживающих агрессию, противоречит ценностям нашего спорта. Решение об отмене санкций может ободрить агрессоров и взорвать безопасность игроков из пострадавших стран, включая Украину.

Мы с уважением призываем вас давить на свои национальные федерации, чтобы эта тема даже не была включена в повестку дня для обсуждения. Выразите свою поддержку украинскому шахматному сообществу и тем, кто пострадал от конфликта. Давайте вместе поддерживать ценности мира, единства и уважения в нашем шахматном сообществе", – говорится в письме.