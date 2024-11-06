Осадчук выиграла чемпионат мира среди любителей

Украинская шахматистка Анастасия Осадчук одержала победу на чемпионате мира среди любителей с рейтингом до 1700 года.

Кандидат в мастера спорта набрала 8 очков после 9 туров и опередила представительницу Монголии Байрат-Украал Ану на один балл.

Турнир проходил в греческом городе Родос по швейцарской системе ( каждая команда играет с соперником, который имеет такое же количество побед и поражений)

Также Дмитрий Николаенко занял седьмое место в открытом турнире до 1700 года.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после вручения награды выдающемуся шахматисту последнего столетия от ФИДЕ призвал не возвращать россиян в международные соревнования. После этого вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил , что норвежец должен вернуть все деньги, которые выиграл у России.

Напомним, 7 июня 2024 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года. Но, 22 сентября, в столице Венгрии – Будапеште запланировано заседание Генассамблеи ФИДЕ, на котором будет рассматриваться возможное возобновление прав федераций шахмат России и Беларуси.