Мужская сборная Украины победила США, женщины расписали мировую с Турцией в 4 туре шахматной Олимпиады
В столице Венгрии, Будапеште состоялись матчи четвертого тура 45-й шахматной Олимпиады.
Мужская сборная Украины одержала победу над США. Женская команда расписала мировую с Турцией.
Украина (Мужчины) – США (Мужчины) 2,5:1:5
Андрей Волокитин – Фабиано Каруана 0:1
Василий Иванчук – Уэсли Со 1:0
Антон Коробов – Робсон Рэй 1:0
Руслан Пономарев – Леньер Домингес Перес 0,5:0,5
Украина (Женщины) – Турция (Женщины) 2:2
Юлия Осмак – Екатерина Аталик 0,5:0,5
Анна Ушенина – Бетюл Джемре Йылдыз Кадиоглу 0,5:0,5
Наталья Букса – Кюбра Озтюрк 1:0
Евгения Долуханова – Гуленой Айдин 0:1
Накануне мужская сборная победила Австралию, а женщины одолели Израиль. Пока у мужчин только победы и максимальные 8 матч-пойнтов, а вот для женщин это первая потеря (7 матч-пойнтов).
Отметим, что шахматная Олимпиада-2024 проходит по швейцарской системе, так что обе украинские команды будут играть против команд с равным количеством баллов.
В соревнованиях примут участие игроки из 194 стран, что является абсолютным рекордом турнира.