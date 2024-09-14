Мужская сборная Украины победила США, женщины расписали мировую с Турцией в 4 туре шахматной Олимпиады

В столице Венгрии, Будапеште состоялись матчи четвертого тура 45-й шахматной Олимпиады.

Мужская сборная Украины одержала победу над США. Женская команда расписала мировую с Турцией.

Олимпиада-2024

4 тур, 14 сентября

Украина (Мужчины) – США (Мужчины) 2,5:1:5

Андрей Волокитин – Фабиано Каруана 0:1

Василий Иванчук – Уэсли Со 1:0

Антон Коробов – Робсон Рэй 1:0

Руслан Пономарев – Леньер Домингес Перес 0,5:0,5

Украина (Женщины) – Турция (Женщины) 2:2

Юлия Осмак – Екатерина Аталик 0,5:0,5

Анна Ушенина – Бетюл Джемре Йылдыз Кадиоглу 0,5:0,5

Наталья Букса – Кюбра Озтюрк 1:0

Евгения Долуханова – Гуленой Айдин 0:1

Накануне мужская сборная победила Австралию, а женщины одолели Израиль. Пока у мужчин только победы и максимальные 8 матч-пойнтов, а вот для женщин это первая потеря (7 матч-пойнтов).

Отметим, что шахматная Олимпиада-2024 проходит по швейцарской системе, так что обе украинские команды будут играть против команд с равным количеством баллов.

В соревнованиях примут участие игроки из 194 стран, что является абсолютным рекордом турнира.