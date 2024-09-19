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Мужская сборная Украины обыграла Аргентину, женская одолела Венгрию в 8 туре Олимпиады

Станіслав Лисак — 19 сентября, 21:33
Мужская сборная Украины обыграла Аргентину, женская одолела Венгрию в 8 туре Олимпиады
Ukrainian Chess Federation

В четверг, 19 сентября, в рамках шахматной Олимпиады 2024, продолжающейся в венгерском Будапеште, состоялись матчи восьмого раунда. Поединки провели и сборные Украины.

Мужская сборная одержала уверенную победу над Аргентиной. Василий Иванчук и Владимир Онищук одержали победы, а Руслан Пономарев с Антоном Коробовым сыграли вничью в своих противостояниях.

Женская сборная была близка к ничьей. Юлия Осмак, Наталья Букса и Евгения Долуханова сыграли вничью, а единственную победу одержала Анна Ушенина.

Шахматная Олимпиада-2024
8 тур, 19 сентября

Украина (Мужчины) – Аргентина (Мужчины) 3:1

Владимир Онищук – Томас Соса 1:0

Антон Коробов – Диего Флорес 0,5:0,5

Василий Иванчук – Фернандо Пералта 1:0

Руслан Пономарев – Леандро Криса 0,5:0,5

Украина (Женщины) – Польша (Женщины) 2,5:1,5

Юлия Осьмак – Жока Гал 0,5:0,5

Анна Ушенина – Хоанг Тхань Чанг 1:0

Евгения Долуханова – Сидония Вайда 0,5:0,5

Наталья Букса – Петра Пап 0,5:0,5

После этих матчей мужская сборная Украины расположилась на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Выше украинцев пока только Вьетнам (12 баллов) Иран, США, Китай (по 13), Венгрия, Узбекистан (14) и Индия, лидирующая с 16 очками в активе.

Женская команда шестая в промежуточной таблице лидеров с 13 баллами, уступая Армении, США (по 13 баллов) и Индии, Польше, Казахстану (по 14 очков).

Завтра, 20 сентября, будут сыграны матчи девятого тура. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Мужскую команду Украины на шахматной Олимпиаде-2024 представляют Андрей Волокитин, Василий Иванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарев, Игорь Коваленко и Владимир Онищук. В состав нашей женской сборной входят Юлия Осмак, Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова.

Отметим, что шахматная Олимпиада-2024 проходит по швейцарской системе, так что обе украинские команды будут играть против команд с равным количеством баллов.

В общей сложности состоится 11 туров, по итогам которых и определятся победители. В соревнованиях принимают участие игроки из 194 стран, являющиеся абсолютным рекордом турнира.

Руслан Пономарьов Ігор Коваленко Анна Ушеніна Василь Іванчук Антон Коробов Андрій Волокітін Юлія Осмак Наталія Букса Інна Гапоненко Евгенія Долуханова Володимир Оніщук

Руслан Пономарьов

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