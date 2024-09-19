Мужская сборная Украины обыграла Аргентину, женская одолела Венгрию в 8 туре Олимпиады

В четверг, 19 сентября, в рамках шахматной Олимпиады 2024, продолжающейся в венгерском Будапеште, состоялись матчи восьмого раунда. Поединки провели и сборные Украины.

Мужская сборная одержала уверенную победу над Аргентиной. Василий Иванчук и Владимир Онищук одержали победы, а Руслан Пономарев с Антоном Коробовым сыграли вничью в своих противостояниях.

Женская сборная была близка к ничьей. Юлия Осмак, Наталья Букса и Евгения Долуханова сыграли вничью, а единственную победу одержала Анна Ушенина.

Шахматная Олимпиада-2024

8 тур, 19 сентября

Украина (Мужчины) – Аргентина (Мужчины) 3:1

Владимир Онищук – Томас Соса 1:0

Антон Коробов – Диего Флорес 0,5:0,5

Василий Иванчук – Фернандо Пералта 1:0

Руслан Пономарев – Леандро Криса 0,5:0,5

Украина (Женщины) – Польша (Женщины) 2,5:1,5

Юлия Осьмак – Жока Гал 0,5:0,5

Анна Ушенина – Хоанг Тхань Чанг 1:0

Евгения Долуханова – Сидония Вайда 0,5:0,5

Наталья Букса – Петра Пап 0,5:0,5

После этих матчей мужская сборная Украины расположилась на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Выше украинцев пока только Вьетнам (12 баллов) Иран, США, Китай (по 13), Венгрия, Узбекистан (14) и Индия, лидирующая с 16 очками в активе.

Женская команда шестая в промежуточной таблице лидеров с 13 баллами, уступая Армении, США (по 13 баллов) и Индии, Польше, Казахстану (по 14 очков).

Завтра, 20 сентября, будут сыграны матчи девятого тура. Начало в 16:00 по киевскому времени.

Мужскую команду Украины на шахматной Олимпиаде-2024 представляют Андрей Волокитин, Василий Иванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарев, Игорь Коваленко и Владимир Онищук. В состав нашей женской сборной входят Юлия Осмак, Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова.

Отметим, что шахматная Олимпиада-2024 проходит по швейцарской системе, так что обе украинские команды будут играть против команд с равным количеством баллов.

В общей сложности состоится 11 туров, по итогам которых и определятся победители. В соревнованиях принимают участие игроки из 194 стран, являющиеся абсолютным рекордом турнира.