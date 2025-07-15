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Дальше без Анны Музычук: две украинки пробились в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Володимир Максименко — 15 июля 2025, 07:25
Дальше без Анны Музычук: две украинки пробились в 1/8 финала Кубка мира по шахматам
Юлія Осьмак
ФІДЕ

Завершился третий круг Кубка мира по шахматам, где продолжают свою борьбу украинские гроссмейстеры.

Бывшая чемпионка мира Мария Музычук в двух классических партиях одолела грузинку Беллу Хотенашвили и успешно преодолела этап. В 1/8 финала шахматистку ожидает Нана Джазгнидзе.

Юлия Осьмак после победы в первой игре расписала "мировую" во второй партии и сыграет в следующем круге с экс-чемпионкой мира и победительницей Турнира претенденток-2024 Тань Чжуньи.

Именитая Анна Музычук несмотря на ничью черными фигурами в первой партии, во второй игре не смогла преодолеть сопротивление Сонг Юсинь, а после победы в первом тай-брейке потерпела два поражения и после ничьи в четвертой игре покинула турнир.

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Сам Кубок мира проходит в Баку по нокаут-системе. Будет сыграно две партии с классическим контролем времени (90 минут + 30 минут после 40-го хода, +30 секунд за каждый следующий ход), а в случае ничьей играются еще партии с контролем времени рапид и блиц.

Две лучшие шахматистки соревнования получат путевку на Турнир претенденток, который определит соперницу Цзюй Венцзюнь в предстоящем матче за чемпионство мира.

Напомним, экс-чемпионка мира Анна Ушенина завершила свои выступления на Кубке мира на стадии второго раунда, уступив Вантике Агровал.

Анна Музичук

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