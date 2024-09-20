Мужская сборная победила Грузию, женщины свели игру против Армении вничью

В пятницу, 20 сентября, в рамках шахматной Олимпиады 2024, продолжающейся в венгерском Будапеште, состоялись матчи девятого раунда. Поединки провели и сборные Украины.

Мужская сборная победила Грузию. Антон Коробов и Владимир Онищук свои встречи победили, Андрей Волокитин сыграл вничью, а Василий Иванчук – поделил очки.

Женская сборная была близка к поражению, но в последней игре Юлия Осьмак сыграла вничью против Лилит Мхитарян, чем принесла "сине-желтым" ничью.

Олимпиада-2024

7 тур, 18 сентября





Украина (Мужчины) – Узбекистан (Мужчины) 2.5:0.5

Андрей Волокитин – Никола Хачарава 0:0

Василий Иванчук – Лука Пайчадзе 0.5:0.5

Антон Коробов – Бадур Джобова 1:0

Владимир Онищук – Леван Панцулай 1:0

Украина (Женщины) – Польша (Женщины) 2:2

Юлия Осьмак – Лилит Мхитарян 0.5:05

Анна Ушенина – Мария Мхитарян 0,5:0,5

Инна Гапоненко – Анна Саргсян 0:1

Наталья Букса – Элина Данильян 1:0

Завтра, 21 сентября, будет сыграно 10 тур. Начало в 16:00 по Киеву.

Мужскую команду Украины на шахматной Олимпиаде-2024 представляют Андрей Волокитин, Василий Иванчук, Антон Коробов, Руслан Пономарев и Игорь Коваленко. В состав нашей женской сборной входят Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко и Евгения Долуханова.

Отметим, что шахматная Олимпиада-2024 проходит по швейцарской системе, так что обе украинские команды будут играть против команд с равным количеством баллов.

В общей сложности состоится 11 туров, по итогам которых и определятся победители. В соревнованиях принимают участие игроки из 194 стран, являющиеся абсолютным рекордом турнира.