Василий Иванчук: шахматный гений, который так и не стал чемпионом мира

Сегодня, 18 марта, празднует 56-летие один из самых ярких шахматных гениев современности – Василий Иванчук. Талант и непредсказуемость помогли украинскому гроссмейстеру стать двукратным олимпийским чемпионом и победителем множества турниров, включая Линарес и чемпионат мира по рапиду, а нестандартные решения и глубокая стратегическая мысль неоднократно позволяли ему побеждать действующих чемпионов планеты.

Прорыв Василия Иванчука произошел в конце 1980-х, а главным триумфом стала победа на супертурнире в Линаресе в 1991 году, где он опередил таких гроссмейстеров, как Гарри Каспаров и Анатолий Карпов. С тех пор он остается авторитетной фигурой в мире шахмат, продолжая удивлять поклонников своим мастерством.

Несмотря на отсутствие титула чемпиона мира, Иванчука считают одним из самых одаренных шахматистов своего поколения. В день рождения великого шахматиста мы предлагаем окунуться в историю и вспомнить, как Большой Чаки стал всемирно известным шахматистом, которого уважают и ценят за творческий подход к игре и неисчерпаемые идеи.

Как все начиналось

Украинский шахматист родился в городе Копычинцы в обычной советской семье. Мать – учитель физики, отец – юрист. В СССР шахматы были чрезвычайно популярными как среди молодежи, так и людей старшего возраста, поэтому шахматно-шашечные клубы всегда пользовались спросом, а в парках были отдельные места, где стояли столы с досками и там всегда кто-то играл.

Уже в 10 лет будущий олимпийский чемпион присоединился к "Авангарду", а его первым тренером стал Олег Калинин, который привел Иванчука к первому успеху – третье место на юниорском чемпионате Союза украинского первенства – 1985 год.

В 1988 году юный гроссмейстер выиграл открытое первенство Нью-Йорка, сыграв все 9 туров без поражений, чем удивил всех шахматных обозревателей.

"Его глубокое понимание позиции, хорошее знание дебютов. Он ни разу не испытывал недостатка времени на обдумывание. Похоже на то, что Иванчук в ближайшее время станет еще одной звездой советских шахмат", – писала в следующем году об украинце газета New York Times.

Сам Василий Михайлович отмечал, что поскольку родился в маленьком городке, где не было качественных тренеров, то учился сам методом анализа выдающихся партий Ботвинника.

Карьера шахматиста развивалась очень стремительно и уже в том же 1988 году он отправился на шахматную Олимпиаду в составе СССР. На турнире было представлено 107 команд, а вместе с Иванчуком играли Каспаров, Карпов, Юсупов, Белявский и Эльвест – выдающиеся советские гроссмейстеры.

Насыщенные событиями "девяностые"

Интересно, что сам Василий Михайлович получил это звание буквально накануне соревнования. И хотя Иванчук играл не за первой и не за второй доской, стать олимпийским чемпионом в такой компании – невероятный успех. В карьере шахматиста были три победы на турнире в Линаресе, но одна из них стоит отдельно – 1991 год. Если открыть Youtube, то после запроса фамилии нашего шахматиста первым, что выпадет – "бессмертная партия Иванчук – Каспаров".

Об этом турнире много писали, еще больше есть видеообзоров партий, но лучше, чем победитель, о нем не скажет никто. В 1992 году Иванчук опубликовал книгу "Супертурнир в Линаресе", которая до сих пор печатается и доступна в продаже.

"Партия Иванчука против Каспарова – одна из моих самых любимых. Он играет словно какой-то сумасшедший, отдавая Гарри обоих слонов, обойдя такой жертвой все его знания о сицилианской защите", – восхищался Василием Михайловичем британский гроссмейстер Трифон Гавриэль.

Это турнир порадовал спортсмена не только всемирным признанием, но и квартирой. Вячеслав Чорновил тогда так увлекся игрой гроссмейстера, что помог Иванчуку с "решением квартирного вопроса".

"Для меня каждый новый турнир – это нереализованная мечта. Когда он подходит к концу, я начинаю думать о следующем. И так постоянно", – Василий Иванчук – о шахматах.

В этот период жизни шахматист впервые женился – его избранницей стала известная российская шахматистка Алиса Галлямова, с которой они познакомились во время подготовки к одному из турниров. Впоследствии она подарила Василию Михайловичу сына Мишку, но брак распался через несколько лет.

На самом деле Иванчук – довольно непубличный человек и в сети трудно найти достоверные сведения о личной жизни шахматиста: почему решили разойтись, кем стал сын известного шахматиста...

Именно в то время украинца начали называть Большой Чаки, а следующий успех не заставил себя ждать – Иванчук пробился в финальный матч за звание чемпиона мира, но сенсационно уступил своему соотечественнику – Руслану Пономареву со счетом 4,5:2,5.

Несмотря на поражение, политическое руководство Украины отметило достижения Иванчука Орденом за заслуги второй степени – "за достижение высоких результатов на чемпионате мира по шахматам и укрепление международного спортивного авторитета страны".

"Он очень умный человек, но никогда не знаешь, какое у него будет настроение сегодня. Игроки говорят, что Василий живет на "Планете Иванчук". Однажды я видел, как он навеселе пел украинские песни, а уже на следующий день спокойно играл в шахматы. Его стиль очень оригинальный и красивый, но это иногда приводит к быстрым поражениям", – Виши Ананд высоко ценил мастерство Иванчука, но отмечал нестабильность настроения шахматиста.

Эмоции Иванчука, которые не скрыть

В 2008 году на шахматной Олимпиаде в Дрездене Иванчук играл за первой доской в составе сборной Украины и накануне последнего тура наша команда была второй, имея все шансы на медали. Впрочем, проиграв Гате Камскому, шахматист был настолько зол на свою игру, что еще долго бил столб на улице. Это вызвало определенные вопросы у организаторов турнира, которые пригласили Иванчука на допинг-тест.

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К счастью, скандала тогда не произошло, ведь в ФИДЕ поняли чувства украинца после неудачной партии и его неидеальное знание английского языка, из-за которого он не понял приглашение арбитра на тестирование.

Василий Иванчук изначально отличался очень эмоциональным характером, который чаще мешал успеху, чем помогал шахматисту. Ранний вылет из Кубка мира в 2009 году стал катализатором горячего интервью, которое общество восприняло как завершение карьеры.

"Отныне я считаю, что в серьезных шахматах мне делать нечего. Для меня это просто хобби. Конечно, я выполню все обязательства по контрактам и приму участие в определенных турнирах, где пообещал сыграть. Может, сделаю какой-то свой турнир. Должен же я хоть где-то выиграть в этой жизни", – заявил тогда Иванчук.

Конечно, пылкий шахматист впоследствии передумал, ведь шахматы – львиная часть его жизни.

"Если бы он смог максимально раскрыть свой талант, он, бесспорно, стал бы реальным претендентом на первое место в мире, но он очень эмоциональный игрок, который тяжело переносит поражения, склонен спешить с принятием важных решений, когда находится под давлением, и иногда испытывает недостаток мотивации", – цитата из книги Величайших шахматных партий.

По мнению выдающейся венгерской шахматистки Юдит Полгар, Иванчук наряду с Карлсеном и Анандом являются самыми талантливыми игроками в мире. Такого же мнения и трехкратный чемпион Великобритании Гавейн Джонс, который в этом перечне именно украинца поставил на первое место.

К счастью, основать отдельный турнир не пришлось. В 2010 году Иванчук в составе сборной Украины стал триумфатором шахматной Олимпиады в Ханты-Мансийске. Тогда Василий Михайлович показал невероятную игру, набрав 8 очков из десяти возможных по первой доске.

Стоит отметить, что в этот период Иванчук не только регулярно побеждал в различных турнирах, но и входил в тройку сильнейших шахматистов мира, имея рейтинг ЭЛО 2776 и уступая лишь Ананду и Крамнику.

В 2011 году Иванчук открывает во Львове шахматную школу, директором которой стала вторая жена спортсмена – Оксана. Интересно, что заведение до сих пор функционирует, а сам Василий Михайлович даже иногда давал мастер-классы для детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Победа на Мемориале Капабланки и третье место Кубка мира принесли Иванчуку звание "шахматный Гетман" в 2011 году, которым награждается лучший шахматист Украины. За это шахматист отблагодарил бронзовыми наградами шахматной Олимпиады-2012, где показал результат +4 =4 -2 по итогам десяти партий.

Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам

Очень плодотворным в карьере Иванчука стал 2016 год – украинец в седьмой раз в карьере победил на Мемориале Капабланки, а затем выиграл чемпионат мира по рапиду, опередив по дополнительным показателям Александра Грищука и Магнуса Карлсена, который тогда уже стал мировым гегемоном.

На том турнире украинец одновременно еще играл партию с выдающимся грузином Баадуром Джобавой на турнире по шашкам. Уже топовый Магнус Карлсен и организаторы ждали, когда Василий Михайлович завершит свою игру и присоединится к церемонии награждения – незабываемое видео на все времена.

"В шашках интересно то, что правила и публика другие. Мне интересно играть в шашки. Бывало и такое, что играли в шашки с шахматными гроссмейстерами. В советские времена многие шахматисты на высоком уровне играли", – рассказывал Иванчук.

К сожалению, из-за финансовых проблем турнир в Линаресе прекратили проводить в 2011 году, но в мире осталось другое "любимое" соревнование Иванчука – Мемориал Капабланки, где он в последний раз побеждал в 2019 году. Кстати, в 2024 году турнир выиграл другой представитель украинской шахматной школы – Руслан Пономарев, который в 2002 году переиграл Иванчука в матче за чемпионство мира. В том же самом году Василий Михайлович и его 5,5 очков из 9 возможных помогли Украине получить серебряные награды командного чемпионата Европы.

Как у Василия Михайловича дела сейчас?

Недавно украинский гроссмейстер боролся с лучшими шахматистами мира на чемпионате мира по рапиду и блицу, но потерпел очень досадную неудачу в 11 туре, после чего не смог сдержать эмоций. Тогда Иванчук играл против Даниэля Народицкого, но потерял чувство времени и проиграл, хотя имел более интересную и перспективную позицию.

"Скучаю ли я по шахматам? Нет, посмотрите на Иванчука. Посмотрите, как он страдает. Я не скучаю по этому спорту", – прокомментировал трагедию украинца Вишванатан Ананд.

The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed... pic.twitter.com/dch96y76QY — ChessBase India (@ChessbaseIndia) December 31, 2024

Поклонники шахмат, комментируя итоги матча, начали оперировать возрастом Иванчука, высказывая предположение, что в 55 лет человек может уже не иметь того ресурса, реакции и концентрации, который был у 20-летнего гроссмейстера. Впрочем, Большой Чаки вряд ли сказал свое последнее слово в шахматах.

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"Я буду играть до тех пор, пока смогу. Я все еще чувствую себя молодым и перспективным шахматистом", – говорил Иванчук в 2007 году.

С тех пор украинец выиграл множество турниров, становился чемпионом Европы и под хорошее настроение демонстрировал действительно красивую игру, на которую мало кто способен в современном мире.

В начале 2025 года украинец принял участие в турнире на острове Джерба, где провел ряд интересных партий, в частности против Давида Навары и Даниэля Дарды, но не смог зацепиться за высокие места, сведя большинство своих встреч вничью.

С момента горячего заявления о завершении карьеры и основании личного турнира прошло 16 лет, но Василий Михайлович сохранил в себе любовь к шахматам и продолжает искать самые красивые из возможных комбинаций на доске.

"Шахматы – большая часть моей жизни, но не вся. Есть и другие вещи, которые меня интересуют. Люблю почитать, сходить в театр, послушать хорошую музыку. Люблю запекать мясо в духовке, готовить борщ. Сейчас я изучаю, как делать суши. Хорошо, что все для приготовления можно купить в магазине. Но я готовлю, только когда в хорошем настроении. Здесь как в шахматах – без вдохновения ничего не получится", – делился своими хобби Иванчук.

Признание, которое получил Иванчук за свою карьеру, имеют не все шахматисты, находящиеся в настоящее время на вершине рейтинга ЭЛО. Но весь шахматный мир знает, что лучший шахматист на Земле – Василий Иванчук, который в настроении.

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Рецепт суши от Василия Иванчука

Форель разморозить, почистить, промыть, разрезать вдоль и тщательно натереть с обеих сторон следующим составом: две столовые ложки соли и одна ложка сахара. Рыбу поместить в холодильник на двое суток. Затем очистить форель от кожи, нарезать поперек волокон прямоугольные кусочки и смазать их небольшим количеством хрена.

Для приготовления соуса взять яблочный уксус, развести сахар и поставить на слабый огонь. Как только соус начнет закипать, снять с плиты, добавить лимон и дать остыть. Затем отварить 300 г риса, смешать с 30 г соуса так, чтобы пропиталась каждая рисинка. Остудить до комнатной температуры. Из риса сформировать шарики, положить на кусочки рыбы, придать прямоугольную форму, перевернуть и сгладить края.