19-летняя Дешмух выиграла Кубок мира по шахматам

В Батуми состоялись финал и матч за третье место Кубка мира по шахматам.

Победительницей турнира стала 19-летняя Дивия Дешмух – в финальном матче гроссмейстер в тай-брейках переиграла Хампи Конеру – 2,5:1,5.

Отметим, что в прошлом году Дешмух выиграла юниорский чемпионат мира по шахматам среди девушек.

Также состоялся матч за третье место, в котором играли Тань Чжуньи и Ли Тинцзе. Победу одержала Чжуньи – 1,5:0,5.

Турнир проходил по нокаут-системе. Будет играть две партии с классическим контролем времени (90 минут + 30 минут после 40-го хода, +30 секунд за каждый следующий ход), а в случае ничьей играются еще партии с контролем времени рапид и блиц.

Напомним, экс-чемпионка мира Анна Ушенина завершила свои выступления на Кубке мира на стадии второго раунда, уступив Вантике Агровал.

Именитая Анна Музычук неожиданно проиграла Сонг Юсинь и покинула турнир на стадии третьего раунда. Юлия Осьмак и Мария Музычук завершили свое участие в 1/8 финала, уступив Чжуньи и Джагнидзе соответственно.