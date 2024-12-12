Гукеш обыграл Лиженя и стал 18-м чемпионом мира по шахматам
Гукеш Доммараджу
FIDE
Индийский шахматист Гукеш Доммараджу одержал победу в финальном матче за мировую корону, обыграв в решающей партии китайца Дина Лиженя, обладавшего титулом.
Встреча завершилась со счетом 7,5:6,5.
К финальной партии, состоявшейся 12 декабря в Сингапуре, шахматисты подошли с ничейным счетом 6,5:6,5. Индиец, игравший черными фигурами, одержал победу на 58-м ходу.
Призовой фонд матча составил 2,5 млн долларов.
В возрасте 18 лет, 6 месяцев и 14 дней Гукеш стал самым молодым обладателем шахматной короны, побив рекорд Гарри Каспарова, который в 1985 году стал чемпионом мира в возрасте 22 лет.
Защиту звания чемпиона мира Гукеш проведет в 2026 году, сыграв с победителем турнира претендентов.