Гукеш обыграл Лиженя и стал 18-м чемпионом мира по шахматам

Индийский шахматист Гукеш Доммараджу одержал победу в финальном матче за мировую корону, обыграв в решающей партии китайца Дина Лиженя, обладавшего титулом.

Встреча завершилась со счетом 7,5:6,5.

К финальной партии, состоявшейся 12 декабря в Сингапуре, шахматисты подошли с ничейным счетом 6,5:6,5. Индиец, игравший черными фигурами, одержал победу на 58-м ходу.

Призовой фонд матча составил 2,5 млн долларов.

🇮🇳 Gukesh D is the YOUNGEST WORLD CHAMPION in history! 🔥 👏 pic.twitter.com/MYShXB5M62 — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 12, 2024

В возрасте 18 лет, 6 месяцев и 14 дней Гукеш стал самым молодым обладателем шахматной короны, побив рекорд Гарри Каспарова, который в 1985 году стал чемпионом мира в возрасте 22 лет.

Защиту звания чемпиона мира Гукеш проведет в 2026 году, сыграв с победителем турнира претендентов.