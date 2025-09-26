"Спросонья выглянула в окно, а там по улице медленно едут танки с буквой Z – русские зашли". Трогательная история украинки Гутариной

Пронзительная история, как чемпионка Европы U-23 по боксу Дарья-Ольга Гутарина встретила первые дни полномасштабного вторжения в Мариуполе

С Дарьей-Ольгой Гутариной мы познакомились на сентябрьском чемпионате мира-2025 по боксу в Ливерпуле.

22-летняя украинка дебютировала на соревнованиях такого уровня среди взрослых. И параллельно продолжает выступать в возрастной категории U-23, где в роли действующей чемпионки Европы будет защищать свой титул на континентальном первенстве в ноябре в Будапеште.

Полномасштабное вторжение застало 18-летнюю Гутарину в Мариуполе, куда она с семьей переехала в 2016 году.

История, как ее семья находилась в оккупации и выезжала на контролируемую украинскими войсками территорию, вряд ли оставит кого-то равнодушным. Далее прямая речь Дарьи-Ольги.

Начало войны в Мариуполе

– Первые две недели после полномасштабного вторжения мы сидели дома, в нашей 9-этажке. Однокомнатная квартира на втором этаже. Мама, я и брат. Но днем у нас собирались родственники и друзья. И нас уже было 11. Тетя, дядя, четверо детей, двум из которых по 10 лет, одному 8 лет и 6-месячный малыш. Вскоре они начали ночевать у нас.

Из личного архива Дарьи-Ольги Гутариной

В первые дни войны мы вместе сели и пересчитали свои деньги. Решили, что уехать и на первое время нам хватит. Сложили деньги рядом с телефонами.

Сначала у нас в многоэтажке выключили воду, потом свет, далее газ. Мы были вынуждены разжигать костер на улице – готовили еду. Пирожки были настоящим деликатесом, мы их очень любили.

Я была ответственна за еду. В первые дни накупили ее очень много. После того как выключили свет, разложили еду на балконе. Дети даже ели сладкое – по три конфеты в день. Если ребенок плакал, давала ему еще одну, чтобы ему было не так грустно.

В первые дни российского вторжения была суматоха. Народ выламывал продуктовые магазины и забирал в них все, что там оставалось.

Наиболее ценным в это время в Мариуполе были сигареты и алкоголь. Их можно было выгодно обменять.

6-месячному ребенку нужна была смесь – он не пил грудное молоко. Дядя делал объявление, менял эту смесь на сигареты.

Танки

– Как-то утром я проснулась от странного звука. Никогда до этого его не слышала. Говорю брату, чтобы он посмотрел в окно, что это. Он посмотрел, повернулся ко мне и спокойно ответил: "Танки едут". Их мы до этого момента еще не видели. Спросонья выглядываю в окно, смотрю, действительно очень медленно едут танки. На них сидят по 3-4 человека, а за танками идут военные с автоматами. Вижу на танках букву Z, понимаю, что это россияне зашли в наш район.

На тот момент у нас уже не было ничего – ни связи, ни воды, ни света. Бужу маму, мол, просыпайся, танки на улице, нужно решить, что будем делать дальше. Решили, что подождем день-другой и будем выезжать из оккупации.

Через два часа танки возвращались. Уже ехали на полной скорости и отстреливались на ходу. Наши военные дали им на орехи.

Наш дом оказался в эпицентре перестрелки. Прилетело во двор, мы выбежали в коридор. Началась паника. У некоторых – истерика. В этот момент сама себе дала слово, что заплачу только тогда, когда мы выедем из этого ада. И в итоге его сдержала.

Но тогда в коридоре плакали почти все члены семьи. Утешала их по очереди, как могла. Начала подавать команды "Глубокий выдох на счет три-четыре". Проводила гимнастику. Немного успокоились. А дальше прибежал незнакомый мужчина, говорит, чтобы мы быстро убирались оттуда, мол, дом горит.

Я бегу на кухню, смотрю в окно, которое выходит во двор. Там стояло три машины. Одна уже горит. Заметила, что наше авто в тот раз чудом уцелело. Когда суматоха прошла, решили спускаться в подвал.

У нас была соседка. Уже в возрасте, незрячая. Заходим в ее квартиру, а у нее большая дыра в стене. Там, где до этого был балкон. Всего в наш дом было 3-4 прилета. Носили соседке еду и воду. Постарались закрыть дырку в стене, чтобы хоть какое-то тепло сохранить. Ее должен был сын забрать. Ничего не знаю о ее дальнейшей судьбе...

В подвале

– В подвале мы провели 7 дней. Без ссор не обошлось – у нас такая семья, что имеем грех часто ссориться по пустякам. А в такой напряженной ситуации – тем более.

Правда, были и более приятные моменты. В подвале праздновали день рождения мамы. Надували ей воздушные шарики, я даже нашла для нее цветы. У нас было много свечей. Еще в квартире я говорила: "Если на кухне никого нет, свеча должна быть погашена". Мы их все равно экономили.

На четвертый день в подвале начали советоваться, что делать дальше. Вода и продукты еще были, но на длительный срок их бы не хватило. К тому времени машина дедушки уже сгорела, а мамину побило осколками, она находилась в нерабочем состоянии.

Автомобиль мамы Из личного архива Дарьи-Ольги Гутариной

Расстрел зеленого коридора

– Однажды мама проснулась раньше других и с самого утра пошла искать машину. Чтобы уехать из Мариуполя. Нам нужен был грузовик – разделяться и выезжать по 2 человека мы не хотели. До этого был так называемый зеленый коридор – немало машин по нему выехало. Мы тогда не решились. И, как оказалось позже, нам повезло – именно в тот раз россияне расстреляли много гражданских машин.

В тот же день мама нашла грузовую машину, которая была покрыта тентом. Там была семья: водитель, очень пожилая женщина и еще 3 человека. Старенькую бабушку нужно было забирать в центре Мариуполя, где еще шли бои. На грузовой машине туда ехать было нельзя – ее почти наверняка расстреляли бы. Мама нашла легковую машину, на которой ту женщину забрали.

Почему нас решили взять в грузовую машину? У нас был бензин. В первый день войны мы успели приобрести впрок две большие канистры. Одна канистра сгорела вместе с машиной дедушки. Вторую мы занесли в квартиру. И она осталась.

Если бы не эта канистра, не знаю, как бы мы выехали.

30 блокпостов

– Мы выехали 27 марта.

Мама прибежала и сказала, что у нас есть 20 минут, чтобы собраться. На каждого по одному чемодану. Все разбежались по домам собирать вещи. Спрашиваю у мамы, что собирать для нее. Смотрю, в ее глазах шок... Постаралась привести ее в чувство.

Я, кстати, сложила свою боксерскую форму и выигранные медали. Мы загрузились в машину, поехали в направлении Запорожья. Ехали сутки. Нас останавливали на блокпостах через каждые 10 минут. Проверяли вещи. Телефоны у всех уже сели. Мужчин раздевали догола – смотрели есть ли на них патриотические украинские татуировки и следы от оружия – например, синяки от отстрелов автомата. А на улице было холодно, падал снег.

Были блокпосты, где россияне говорили: "Мужчины на выход". А через некоторое время подходили к нам, женщинам, и говорили, езжайте, счастливого пути. Таким образом проверяли, поедем ли мы без наших мужчин. Тетка сразу выходила из машины с 6-месячным младенцем, просила отпустить мужа, вот его ребенок, он не военный.

Отпускали. Как-то спросила у дяди, что там было.

"Уже на расстрел россияне вели, при этом они были "набуханы и накурены", – ответил.

Случалось, правда, и нейтральное отношение. Пришлось пройти около 30 блокпостов.

Было достаточно неприятных приключений. Едем, чувствую, что машина остановилась, развернулась и поехала в другую сторону. Спрашивала потом водителя, что это было. Он признался, что перед нами машина на мине подорвалась. Мы развернулись и поехали другой дорогой.

Смех 6-месячного малыша

– В 10 вечера нас остановили на российском блокпосту. Говорят, что комендантский час, дальше ехать нельзя, ночуйте в машине. А мы все уже очень замерзли. Спрашиваем, что нам делать. Нас привели в дом. Встретила украинская семья – мужчина, женщина, ребенок. Мы впервые за месяц там отогрелись. Наш 6-месячный ребенок в тепле начал смеяться. У нас еще были три пакета еды, мы переночевали и утром оставили их хозяевам, которые нас приютили.

Возвращение к тренировкам

– Еще и машина поздно вечером сломалась. Водитель сказал, что починит до 9 утра. В итоге выехали только в 13:00. Приехали к следующему блокпосту, услышали там "Слава Украине", поняли, что это наш украинский блокпост. Выдохнули: "Героям слава".

Зарядили телефоны, позвонили бабушке и дедушке, которые очень долго ждали от нас весточки в селе.

В Запорожье переночевали у знакомых тети. Потом сели на эвакуационный поезд и поехали к родственникам в Мукачево. Три дня были там. Я сказала близким, чтобы ехали за границу. Я же поехала в Ивано-Франковск, где меня уже ждал мой тренер Антон Коссе. У меня было большое желание возобновить тренировки. Тренеру повезло, он с женой и дочкой уехал из Мариуполя в первый день войны.

Начала тренироваться. И в итоге выиграла чемпионат Украины U-22, а на первенстве Европы получила "бронзу". В 2024-м выиграла чемпионат Европы U-23.