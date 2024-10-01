"Забирали оружие у мертвых россиян". Он защищал Мариуполь в первые недели полномасштабного вторжения

С Сергеем Дубовым мы познакомились летом в Париже на Олимпийских играх. Защитник Мариуполя в Украинском Доме рассказал о своем опыте на войне и реабилитации из-за спорта после плена и тяжелого ранения. Его история – уникальна. В мирное время украинец 12 лет отработал на Азовстали. В 2015 подписал контракт с Государственной пограничной службой Украины.

С февраля 2022 защищал родной Мариуполь. Получил тяжелое ранение, попал в плен. Потерял глаз и руку. Но с достоинством прошел эти страшные испытания. Предпочел реабилитацию благодаря спорту. И уже весной этого года получил 2 золотые медали для сборной Украины на соревнованиях для ветеранов и военнослужащих с ранениями Air Force Trials в Лас-Вегасе.

Мариуполь

— Сергей, вы рассказывали, как в начале полномасштабной войны в Мариуполе катастрофически не хватало оружия. Имели в виду боеприпасы для стрелкового оружия или борьбы с бронетехникой противника?

— На самом деле не хватало всего. Если на стрелковое оружие были боеприпасы, то на гранатометы – почти нет. С РПГ по танкам могли себе позволить произвести 2-3 выстрела в сутки. В самом лучшем варианте реально было растянуть выстрелы на 30 минут, а бой длился целый день.

— В дальнейшем ситуация не изменилась?

— Лишь частично. Реальность была такова, что не было откуда брать боеприпасы. Возможно, руководство определяло более опасные участки и предоставляло им то, что могли. Мы были вынуждены даже у мертвых россиян отбирать оружие. За день отбиваемся от противника, уже зашедшего в тыл. Вечером, если мы видим, что у убитого россиянина РПГ 26, обязательно забираем. Понимание, что их оружие используешь против них же, вдохновляло.

— Каков обычно был состав вашей группы?

— 9-10 человек. Когда были 200 и 300, руководство старалось предоставить пополнение. Был случай, когда группа оставалась с одними автоматчиками – без гранатометчика или пулеметчика. Пополнение обычно поступало вечером. В состав группы входили не только пограничники, но и нацгвардейцы, ВСУ, Азов, морская пехота. Из нашей первой группы мы потеряли двух собратьев, еще шестеро попали в плен. Они были среди украинских воинов, которые по команде вышли из Азовстали.

— Что помогало в первые тяжелые дни полномасштабного вторжения не опускать руки?

— 70 процентов личного состава были уверены в себе. Мы понимали, что происходит. Активно готовились к этому. Перевооружались, работали. И где-то 20 процентов откровенно растерялись. Думали, что все пропало. В нашем подразделении насчитывалось 36 ребят. Был мобильный отдел. Далее нас разделили по разным группам. 28 февраля мы уже были в окружении. Однажды нас обстреляли, и двое психологически сломались. У них возникли галлюцинации. Они не были опытными военными – первый до полномасштабного вторжения месяц прослужил, второй до полугода.

— И какая их судьба сейчас?

— Самому интересно, что с ними произошло. Из 36 человек из нашего подразделения дезертирами стали трое. Держать их в группе было бессмысленно. Они были лишними. Ничего полезного не сделали. Первый дезертировал через день, а двое сломались после обстрелов.

Нам всем было очень тяжело. Контактные бои в городе продолжались каждый день. И так две недели. Мы видели, что ситуация тупиковая. Ты понимаешь, что либо получишь ранение, либо погибнешь, либо попадешь в плен. Вариантов на прорыв в нашу сторону не было. Стояла только одна цель – уничтожить как можно больше врагов. Лично у меня были дополнительные факторы, мотивировавшие и дававшие понимание, ради чего я это делаю.

— Это семья, которая находилась в Мариуполе?

— Да. Жена с двумя детьми. Старшая дочь уже к тому времени училась в Харькове в университете. Были промежутки времени, когда я не знал, где они. Мы жили поближе к восточному району Мариуполя. Бои проходили западнее. Во время ротации у меня было полдня, чтобы разыскать их. Дом уже находился на линии столкновения. Осознавал, что мне нужно вытащить семью оттуда. Если есть хотя бы минимальный шанс найти их, его нужно использовать. Искал сначала в одном хранилище, затем в другом. В итоге нашел. Вывез в центр города и мне стало гораздо легче. Понимал, что они хотя бы в относительной сохранности.

— После этого родных в Мариуполе больше не видели?

— Нет. Они находились в центре, где вскоре начались бои. Так случилось, что неделю-полторы мы держали проспект Металлургов. У каждой группы была своя зона ответственности. И у меня уже не было возможности хотя бы на несколько минут заехать, чтобы привезти им что-нибудь поесть. Они не одни были – в подвале находились 25-30 человек. Когда у нас появлялось свободное время, мы думали не о своем восстановлении, а возили на Драмтеатр еду и воду.

Ранение и последний рейс эвакуации

— Жена с детьми вышла из оккупации в тот же день, когда вас тяжело ранили?

— Да, это произошло 24 марта. Противник уже оккупировал территорию, семье предлагали выезжать через Россию. Но супруга была категорически против. Сказала: "Мне все равно, я буду пешком идти в Запорожье". Они собрали еду, составили разумный план и вышли на территорию, контролируемую Украиной.

— У вас же в это время дела были плохие – тяжелое ранение при очень ограниченной медицинской помощи.

— Да, госпитали уже перенесли в Азовсталь и Ильича. В подвалы. Там годами были предприятия. Грязь. Пыль. Но наши медики в этих условиях проводили сложные операции. Показали себя с лучшей стороны. Делали возможное и невозможное. Был момент, когда на Азовстали уже кончились препараты для анестезии. Ребятам делали укол в поясницу, обезболивали и резали ногу или руку.

Был случай прорыва в Азовсталь из Приморского района. Наши ребята уже были в окружении. Многие погибли. Тогда столько привозили раненых... И привозят 12 юношей и девушек. Из них врач спас только двоих. Ребята рассказывали, что он поднялся вверх, когда были обстрелы. Кричал там, чтобы не показать свою боль.

— Сколько раненых было в вашем бункере?

— Наш бункер был рассчитан на 100 человек. Но раненые находились в разных бункерах. Где им была возможность оказать помощь, туда и затаскивали. На Азовстали бункер был полностью заполнен. Помню тропы, которыми меня вели на перевязку или в туалет. Я тогда ничего не видел. На ноги себе наступал. И постоянно через руку или ногу чью-то спотыкался. А во время сна, если хотел повернуться, ты уже кого-то двигал, потому что мы спали друг возле друга.

После ранения я уже понимал, что свое отвоевал. Надежды на то, что нас вытащат из этого ада, были очень малы. Но надежда умирает последней. Сначала был в бункере для раненых на Ильича. Через 4-5 дней тяжелораненых перевозили в Азовсталь. Оттуда должны были эвакуировать вертолеты. Я должен был лететь последним рейсом. Нас тогда погрузили в камаз. Около 15 человек. К сожалению, один вертолет был сбит. Другой подбили. На этом эвакуация завершилась. Но до этого они сделали 2-3 ходки.

— Как в этом аду жило мирное население?

— Так и жили. Мы гражданским отдавали свою еду. Они сидели в подвалах. Маленькие дети, пожилые люди. И когда завершались обстрелы, они быстро выходили. Разжигали огонь, чтобы приготовить горячую еду. Нам же на адреналине хватало одной банки сардин. Мы держали свой участок. Слева, справа не было никого. Приходилось только переходить. Ибо каждый вечер нужно было перешивать рацию. А для этого нужно 30 метров открытого участка пробежать. Я 4 раза пробегал этот участок. Был более или менее физически подготовлен к этому. Да и морально тоже. С 2015 года воюю.

Плен

— В плену в Донецке вам оказывали медицинскую помощь?

— Об этом не было и речи. Только вредили нам. Зрение мне вернули в Украине. После многих операций и процедур. В общей сложности на глаза провели 6 операций. И еще на уши, потому что у меня барабанные перепонки выдуло. Тоже на руке. Всего около 10 операций.

— Сколько занял процесс восстановления?

— Больше года. После операции ничего нельзя было делать. Никакого давления на глаза не должно быть. Потом почти каждую неделю – новая операция. Нужно сохранять покой. Было неприятно. Сложно принять, потому что я хотел двигаться. Мой образ жизни до Азовстали был очень активен. Я катался на велосипеде, прыгал на скакалке, отдыхал с семьей. Постоянно находился в движении. А здесь в Азовстале 1,5 месяца пролежал. Потом в плену столько же. Там иногда не разрешали даже вставать. Я вставал, потому что мне было плевать на их правила. Они сразу грозили дать леща. Я не волновался. Приседал.

— Россияне и сепаратисты избивали даже тяжелораненых?

— Да. Они – нелюди. Им все равно. Кто это были, русские или местные сепаратисты? Я тогда не видел, мог определить только по акценту. Если сепар, то язык другой, может сказать "шо". Когда с русским разговариваешь, понимаешь, что это не местные. Были допросы и у россиян, и у сепаров. Но сепары были жестче.

Реабилитация через спорт

— Когда поняли, что лучшая реабилитация – спортивные нагрузки?

— Еще находясь в плену, старался приседать, качать пресс. Пока леща не получу. Потом, когда "успокоят меня", лягу. Злюсь. Но все равно чуть-чуть нагрузился, и мне было легче. Уже после освобождения из плена начался путь лечения и реабилитации. Находился в частных реабилитационных центрах. Мезотерапия. Массажи. Но главная ставка была на спорт. Последние 5-6 лет до полномасштабной войны регулярно посещал спортзал. Имел разные активности. И служба требовала, потому что в силовых подразделениях нужно уметь двигаться. Мы даже спортзалы себе сами организовывали. Что-то копали, бросали.

— До ранения имели воображение, что такое Invictus Games?

— Да, когда еще был жив-здоров, попадались видео, где ребята без ноги или руки занимались спортом. Испытывал уважение к ним. А когда восстанавливался от ран, вспомнил об этом. Прекрасно, что есть соревнования для бывших и действующих военнослужащих. Это больше о психологическом обновлении, но на фоне спорта. Понемногу тренировался. Сначала просто ходил, мне ведь запрещали все. Даже массажи нельзя было делать. Начал тренировать сердце и ноги. Проходил маленькие дистанции. Ибо после плена еще сил не было. Потерял 34 кг. Перед полномасштабной войной весил 107 кг, а после плена – 73 кг.

— Что вас мотивировало, кроме перспектив выступлений на Invictus Games?

— Одна из мотиваций – иметь подвижную жизнь. Да, имею ограниченные физические возможности. Но стараюсь сам себя обслуживать. Не быть обузой для семьи. Слава Богу, общество сейчас понимает, что не нужно навязывать помощь ребятам с ампутацией. Если мне потребуется помощь, я сам попрошу. Когда восстанавливался, расставлял приоритеты. Первоначально было восстановление зрения. Затем руки. А в завершение оставили уши.

Однако нельзя делать операцию сразу на оба уха. После первой операции снова нельзя было ничего делать. Лишь немного на велосипеде ездил. Начался отбор по Invictus Games. А у меня договоренность на операцию. Потому что нужно заранее записываться. Сейчас почти у всех, у кого контузии, порваны барабанные перепонки. Мне было очень жаль, что не смогу поехать на Invictus. Но взял себя в руки. Думаю, поеду в следующий раз. Мыслил в таком ключе: активно начинаю готовиться, хожу в спортзалы, восстанавливаю поясницу, врываюсь в спорт. И я прошёл этот цикл. Съездил на турнир в Америку и выиграл.

— Что дальше?

— Участвую в соревнованиях уже как ассистент тренера. Помогаю ребятам. Мне нравится. Соревнуемся в турнирах Федерации стронгменов Украины. Кстати, среди тех, кто вместе со мной прошел Мариуполь большинство тоже сейчас в спорте. Потому что это самая мощная реабилитация.

Мое выступление в Париже состоялось благодаря общественной организации Рината Ахметова "Сердце Азовстали". Они помогают защитникам Мариуполя. Есть много полезных программ. Мне нравится, что продвигают реабилитацию спортом. Есть походы в горы. Это классно, потому что командный дух для нас важен. Есть общение с такими же ребятами, как ты. Параллельно работаю пограничником. На границе с Польшей проверяю поезда Интерсити, Киев – Перемышль.

Максим Розенко, Чемпион

Ответственный редактор – Николай Дендак