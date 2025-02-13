Зеленский пообещал передать Трампу чемпионский пояс Усика

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал передать чемпионский пояс Александра Усика (23-0, 14 КО) президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет издание Axios, открывая детали телефонного разговора двух глав держав.

Источник не отмечает, что именно имел в виду украинский президент. Известно, что это произошло в конце их диалога.

Отметим, что сегодня Усик заявил, что до конца карьеры планирует провести еще два поединка. Также украинец положил конец слухам о возможном возвращении в крузервейт.

Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивейте, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единогласным решением судей. Однако абсолютное чемпионство в дивизионе не стояло на кону, поскольку летом Усик добровольно освободил титул IBF. Сейчас этот пояс принадлежит другому британцу Даниэлю Дюбуа.

После второй победы над Фьюри Усик вернулся в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.