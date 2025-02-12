У меня осталось еще два поединка: Усик – о завершении карьеры

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) готовится завершить профессиональную карьеру.

Цитирует украинца Sky Sports.

"Я буду драться с победителем боя между Джозефом Паркером и Даниэлем Дюбуа, без проблем", – рассказал боксер.

38-летний украинец рассчитывает завершить карьеру бокса в ближайшие два года.

"Думаю, два года, полтора (осталось в боксе). Я чувствую себя прекрасно. Мне кажется, что нужно подготовиться к двум боям, не более. Только двух", – сказал Усик.

Напомним, в мае прошлого года Усик стал первым с 1999 года абсолютным чемпионом мира в хевивейте, победив британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

В декабре 37-летний украинец победил Фьюри и в реванше, на этот раз единогласным решением судей. Однако абсолютное чемпионство в дивизионе не стояло на кону, поскольку летом Усик добровольно освободил титул IBF. Сейчас этот пояс принадлежит другому британцу Даниэлю Дюбуа.