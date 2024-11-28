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Кличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа

Олександр Булава — 28 ноября 2024, 19:59
Кличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа
Instagram Володимира Кличка

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) хотел провести поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Об этом сообщает Mail Sport.

Легендарный украинский боксер вел переговоры с командой британца.

Бой должен был состояться 22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако переговоры были остановлены после боя Майка Тайсона с Джейком Полом из-за опасений за здоровье Владимира.

Кличко хотел превзойти рекорд Джорджа Формана как старейшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Сейчас украинцу 48 – Форман завершил карьеру в возрасте 46 лет и 169 дней в 1995 году, удерживая титул IBF.

Накануне Кличко ответил комментатору UFC Джону Рогану, пославшему президента Украины Владимира Зеленского.

Володимир Кличко Даніель Дюбуа

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