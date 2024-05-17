Кличко поддержит Усика в Рияде

В ночь с 18 на 19 мая у Александра Усика во время его боя с британцем Тайсоном Фьюри будет немалая поддержка. Супруга Александра Екатерина уже находится в столице Саудовской Аравии. Среди почетных гостей будут президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич и известный футбольный агент Вадим Шаблий.

Но по информации Чемпиона, главным сюрпризом станет появление в Эр-Рияде легенды мирового бокса, экс-чемпиона мира Владимира Кличко, о котором не было официальных объявлений.

<Интересно, что сейчас Усик владеет идентичными чемпионскими титулами - WBA, IBF, WBO - которые были у Владимира до его боя с Тайсоном Фьюри в 2015 году. Напомним, их поединок состоялся в немецком Дюссельдорфе. Кличко неожиданно уступил британцу по очкам. В контракте на бой был прописан матч-реванш в случае проигрыша украинца, но Тайсон Фьюри его так и не предоставил, дважды сорвав уже анонсированный поединок.

В то время британец начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, и в итоге у него даже отобрали боксерскую лицензию. Кличко-младший стал заложником ситуации, не проведя в 2016 году ни одного поединка в ожидании реванша с британцем.

Последний раз Владимир Кличко поддерживал Усика круг ринга в январе 2018 года, когда Александр в столице Латвии Риге победил в чемпионском бою Майриса Бриедиса. Интересно, что латвиец тоже выйдет в ринг Kingdom Arena против австралийца Опетаи, а на кону поединка будет стоять титул чемпиона мира IBF в крузервейте.

Максим Розенко, Чемпион

Из Саудовской Аравии