Владимир Кличко — об IBA: Пророссийские, пропутинские поклонники, которые разрушают спорт

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Владимир Кличко обвинил Международную ассоциацию бокса (IBA) в уничтожении спорта и подыгрыше пророссийским силам.

Об этом он сказал в интервью Tribuna.com.

"Ужасные вещи происходили в организации AIBA в прошлом и IBA в прошлом и настоящем. Коррупция, которая была в любительском спорте, получила оплеуху от МОК. Это будет ужасно, если спорт не будет существовать. А мы знаем, кто стоит за IBA — это пророссийские, пропутинские поклонники, которые разрушают спорт.

Бокс может быть без коррупции – той, которая существует в любительском спорте. Я уверен, что без МОК не будет бокса, но я уверен, что с МОК он будет полностью очищен, отшлифован, и все будет без коррупции и так, как должно быть.

Как в спортивных организациях баскетбола, например, где федерация также несет ответственность за спортсменов после карьеры — предоставляют образование, предоставляют пенсию, предоставляют возможности для спортсменов заниматься своим здоровьем, в будущем защищают их от плохих вещей, которые случаются, когда спортсмены завершают карьеру и теряются в своей жизни.

Поэтому такая организация должна существовать также в боксе, чтобы придавать уверенность спортсменам в будущем – если они принесут свое время и здоровье, но что-то пойдет не так, и они не добьются результатов, о которых мы слышим. Потому что мы слышим о многих чемпионах, но это только вершина айсберга. Сотни, тысячи спортсменов, к сожалению, просто исчезают из пространства медиа, и мы не слышим и не знаем, что с ними", — сказал Владимир Кличко.