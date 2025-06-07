(Не) абсолютный Hi-Tech: сугубо спортивная история Василия Ломаченко

5 июня украинский боксер Василий Ломаченко официально объявил о завершении спортивной карьеры. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира в трех весовых категориях в профессиональном боксе – казалось бы, такие регалии априори предполагают спортивные дифирамбы и большое уважение. Все это Ломаченко мог бы иметь от украинских болельщиков, если бы не способность вляпаться в скандалы и публичная позиция (а иногда ее отсутствие) в вопросах войны, религии, языка.

Учитывая это, вспоминая о Лому, трудно говорить о нем только как о боксере. Однако в этом материале попробуем сконцентрироваться сугубо на боксерской составляющей его карьеры. Почему блестящий любитель не стал безоговорочным №1 среди профи?

Доминация в любителях – не гарантирует доминацию в профи

Пока Ломаченко меньше говорил (по крайней мере, публично), а больше боксировал, он был любимцем украинских фанатов бокса. Да, это было до войны с Россией, и Лома тогда еще выступал на любительском ринге. Парень-патриот своего родного города Белгорода-Днестровского, который он грозно называет Аккерманом, а еще – тренируется у родного отца, прославляет Украину на Олимпийских играх. Вроде бы привлекательный медийно образ.

В период карьеры в любительском боксе ничего не предвещало неприятностей для Василия – ни профессиональных, ни репутационных. Безупречное мастерство, боксерское IQ, работа ног и уверенность в своих силах сделали его непобедимым. За всю любительскую карьеру украинец проиграл лишь однажды – в 2007 году в Чикаго, в эпическом противостоянии с россиянином Селимовым.

❌ Highlights from Vasyl Lomachenko’s only amateur defeat – to Albert Selimov at the 2007 World Championships.



🥇🥇 Loma went on to avenge this loss twice and ended his amateur career with a record of 396-1. pic.twitter.com/oDA36aGZ25 — Ring Magazine (@ringmagazine) April 9, 2019

Правда, записки судей этого поединка вызвали много вопросов. В конце концов, как это часто случалось, когда оценивали спортсменов из России. Впрочем, Лому это не сломило. Годом позже Василий встретился с Селимовым на стадии 1/16 финала Олимпиады и просто деклассировал дагестанца.

Это было единственное поражение за почти 400 поединков Ломаченко. Василий становился золотым призером Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, побеждал на чемпионатах мира и Европы. Его боялись, и он был уверен в себе как никогда.

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Впоследствии был полупрофессиональный проект "Украинские атаманы" во Всемирной серии бокса (WSB – World Series of Boxing). Ломаченко в статусе капитана команды уверенно выиграл все шесть поединков.

Например - яркая победа над именитым итальянцем Доменико Валентино утвердила доминирование Василия и на этом уровне. Пятираундовые WSB-поединки с правилами, приближенными к профибоксу, де-факто, были финальным аккордом уроженца Одесской области на пути к новому этапу карьеры.

"В Атаманах я понял, что могу и без шлема держать темп и работать под давлением. Это был вызов, но он дал мне уверенность перед дебютом среди профи", – заявлял Ломаченко в одном из интервью.

Профессионалы: тень Салидо, титулы и травмы

От перехода Василия в профессионалы были огромные ожидания – как у него, так и у экспертов и болельщиков. Более того – Лома поставил себе амбициозную цель и не побоялся озвучить ее публично: титульный бой уже во втором поединке. Украинец подписал контракт с одной из самых мощных промоутерских компаний – Top Rank Боба Арума, который пообещал Ломаченко быстро организовать такой поединок. Украинец шокировал всех: он озвучил цель стать чемпионом мира уже во втором поединке на профиринге.

21 ноября 2013 года в Украине начались судьбоносные события – люди вышли на Майдан, чтобы отстоять свое проевропейское будущее. Чуть больше чем за месяц до этого – 12 октября 2013 года - Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе.

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Уже в первом поединке он вышел в ринг с достаточно неплохим оппонентом – мексиканцем Хосе Рамиресом, который на тот момент имел 25 побед в профессионалах. Впрочем, "акерманец" очень быстро и уверенно разобрался со своим визави: хорошая комбинационная работа, контроль дистанции, работа ног и тайминг обеспечили Василию победу нокаутом уже в четвертом раунде.

Арум сдержал слово: уже во втором поединке промоутер организовал Ломаченко титульный бой за вакантный титул WBO в полулегком весе – против непростого и наглого Орландо Салидо. Этот поединок был показательным и одним из ключевых для карьеры украинца в профессионалах.

Прежде всего Салидо, который на тот момент имел более полусотни поединков в профессионалах, продемонстрировал Василию все тонкости и нюансы профессионального бокса, его подковерные игры и особенности. Весовые манипуляции, грязные приемы в ринге и противоречивое судейство – вот то, с чем столкнулся первоклассный боксер, но вчерашний любитель. Эксперты потом резюмировали, что Ломаченко не совсем был готов к этому.

В день боя мексиканец весил на 9 кг больше украинца! Салидо потерял возможность в случае победы получить пояс, но от поединка не отказался. Вызов принял и Ломаченко, который, в отличие от соперника, мог стать чемпионом в случае победы.

Десятки ударов ниже пояса – и это все без замечаний от судьи в ринге. А еще – клинчи и грязная работа от соперника. Ломаченко забрал вторую половину боя и чемпионские раунды, впрочем, судьи приняли решение, которое еще долго обсуждали эксперты и пресса – победа Салидо раздельным решением.

"Я выиграл этот бой. Но проиграл судьям, весовой системе и правилам, которые не работали", – заявил Ломаченко после боя.

21 июня 2014 года Василий таки стал чемпионом мира – в своем третьем поединке он победил Гэри Расселла-младшего и получил вакантный титул WBO в полулегком весе. Ломаченко солидно выглядел против одного из самых быстрых боксеров этого веса, навязав ему свой стиль боя. На этот раз решение судей снова было раздельным, впрочем – уже в пользу Ломаченко.

Неосуществимое стремление к титулу абсолютного чемпиона

Широкая общественность снова вспомнила прозвище Ломаченко еще с любительской карьеры – "Hi-Tech". Эта метафора стала олицетворением уникального стиля украинца, его сравнивали с нанотехнологиями в боксе. Иногда соперникам казалось, что против них боксирует нечто большее, чем просто человек.

Уолтерс, Соса, Ригондо, Линарес – Ломаченко побеждал топов, меняя весовые категории. А еще - было много боксеров, которые просто болтали, но всеми способами избегали поединка с украинцем. Период с 2014 по 2019 год фактически был доминированием уроженца Одесской области.

Еще одно знаковое событие в карьере Василия случилось 17 октября 2020 года. Тогда на знаменитой арене MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе он встретился с болтуном Теофимо Лопесом в объединительном поединке в легком весе. Уже с первых раундов все пошло не по плану – Ломаченко долго примерялся к сопернику, теряя время и зачетные баллы на судейских записках. То, что работало до этого, дало сбой.

Во второй половине боя Лома активизировался, но было поздно: победа соперника решением судей. Сам украинский боксер признался после боя, что выбрал неправильную тактику, отдав инициативу сопернику на старте поединка, а еще – Василий заявил, что со второго раунда боксировал с болью в плече.

Впоследствии Ломаченко выиграл еще в двух поединках, но последствия поражения от Лопеса чувствовались. Отсутствие титулов, психологические переживания из-за этого, старые травмы и возвращение в Украину. Василий поставил свою карьеру "на паузу".

После начала полномасштабного вторжения Ломаченко даже дал надежду всем на то, что одумался и все пророссийское выветрилось из его головы. Впрочем, такая надежда теплилась недолго. Как и надежда на возвращение к периоду, когда он доминировал над всеми.

После значительной паузы, в октябре 2022 года, Ломаченко победил Джамейна Ортиса. А потом были два финальных аккорда в профессиональной карьере Ломы – поражение от Хейни и победа техническим нокаутом над Камбососом.

При этом поражение от Хэйни, как и от Салидо, было очень противоречивым. Несмотря на это, украинец снова стал чемпионом мира, получив титулы IBF и IBO в легком весе в бою с Камбососом в мае 2024 года. Уверенный триумф, возвращение чемпионства и надежды на объединение поясов и столь желанное звание абсолютного чемпиона.

Однако Ломаченко все больше начали преследовать старые травмы. В течение года промоутеры делали свои предложения, болтуны вроде Стивенсона и Дэвиса вызывали Василия на поединки, но украинец все же решил завершить карьеру.

Путь Ломаченко в профессиональном боксе будут анализировать еще долго. К каким бы выводам не пришли эксперты – этот путь точно был неповторимым, то есть не похожим на другие. Лома действовал так, как привык: по своему плану и в своей системе координат.

Казалось, что с самого начала он не полностью принял все, особенно околоспортивные, правила профессионального бокса, а тот – словно обиделся на него, отплатив не совсем закономерными поражениями от Салидо и Хейни.

17 февраля этого года Александр Усик поздравил своего кума Ломаченко в сториз со словами: "Я люблю тебя, брат". Любить Ломаченко патриотически настроенным украинским болельщикам не так и просто: привкус его заявлений и поведения дает о себе знать.

Однако, если анализировать чисто спортивную составляющую карьеры Ломаченко, то это будет история талантливого и титулованного боксера, который так и не стал абсолютным чемпионом мира. Хотя по спортивному принципу, наверное, заслужил на это.