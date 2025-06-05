Вместо наследия чемпиона – осадок молчания "русскоязычного ягненка". Василий Ломаченко останется антигероем на страницах украинской истории.

Мегатитулованный украинский боксер Василий Ломаченко завершил спортивную карьеру. В другом мире, где не было бы войны в Украине, или в котором уроженец Белгород-Днестровска имел сознательную проукраинскую позицию, эта новость получила бы не меньший резонанс, чем уход из бокса каждого из легендарных братьев Кличко. Даже несмотря на то, что самый титулованный украинец в олимпийском боксе так и не стал абсолютным чемпионом среди профессионалов.

Однако мир, в котором мы живем – далеко не идеален. И так сложилось, что один из самых талантливых и успешных украинских боксеров всех времен, мастерство и техника которого вызвали восхищение у болельщиков по всему миру, стал глубоким разочарованием в глазах миллионов украинцев, уже 12-й год страдающих от террора со стороны России. Ведь в момент, когда Украина ведет войну за выживание, именно гражданская позиция является едва ли не самым важным критерием оценки публичной персоны.

Многие украинцы рассчитывали на четкую и однозначную поддержку от Ломаченко, но вместо этого получили лишь затянутые паузы и неоднозначные сигналы.

Чемпионская слава и гражданские ожидания

Спортивная карьера Ломаченко действительно впечатляет: на любительском ринге он дважды становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а в профессионалах получил титулы в трех весовых категориях. Причем он установил уникальное достижение, став самым молодым чемпионом мира сразу в нескольких категориях.

Когда большая война постучала в дверь, казалось, что Ломаченко наконец-то взялся за голову. В первые дни вторжения он якобы записался в территориальную оборону в Одесской области и отказался покидать Украину – из-за этого даже сорвался его бой против Джорджа Камбососа. Однако даже в те бурные недели постапокалиптической весны он нашел время лишь на несколько общих постов – и ни один из них не упомянул агрессию России.

Василий Ломаченко в конце февраля 2022 года Facebook

Многие другие известные украинские боксеры прямо указывали: Ломаченко должен был воспользоваться своей многомиллионной аудиторией, чтобы рассказать миру о российских преступлениях, однако этого не произошло. По словам бывшего тренера сборной Украины Дмитрия Сосновского, вопрос "почему Василий до сих пор публично не осудил российскую агрессию" вполне можно задавать также его отцу – мол, возможно, они до сих пор считают нас "братскими народами".

Скандалы вместо четкой позиции

Зато Ломаченко неоднократно попадал в скандальные сюжеты, где фигурировали пророссийские месседжи. В мае 2020 года он вместе с Александром Усиком снялся в российском религиозном документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес!". Этот ролик совместно выпустили российский монастырь и Киево-Печерская лавра – проект православной Московской церкви. В нем Ломаченко рассказывал о "дружбе с русскими" и заявлял, что мы "по сути являемся одним народом", тем самым собственноручно сыграв на руку пророссийской идее "единой Руси".

Еще одна вспышка скандала произошла в августе 2022 года. После долгого молчания Ломаченко неожиданно опубликовал в Instagram интервью митрополита УПЦ (МП) Луки для российской службы ВВС. В этом материале священник прославлял военные действия РФ и говорил об Украине в духе старой московской пропаганды, в частности – причиной войны снова называл поддержку ЛГБТ-сообщества. Подписчики боксера сорвались на возмущение: "Вася, ты проломил дно", – писали они.

Василий Ломаченко Getty Images

А уже в начале 2023-го Ломаченко, похоже, выбрал еще один "духовный" вызов общественности – он опубликовал часть проповеди скандального архиерея УПЦ МП Лонгина. Таким образом, новый год боксер начал не с патриотических лозунгов, а с "благих слов" московской церкви.

Подозрений и вопросов добавляли и другие публикации Ломаченко. Так, в начале 2020-го, за два года до полномасштабного вторжения, он выложил у себя видео о российском спецназе и "православном духе", благодаря "вежливым людям" – фразой, которая ассоциируется с аннексией Крыма. А еще летом 2021-го спортсмен снимался в видео вместе с митрополитом Онуфрием и другими представителями УПЦ (МП). В целом его публичное участие в мероприятиях с представителями московской церкви и российскими структурами постоянно намекало, чья сторона ему ближе, и кого он на самом деле благодарит.

Молчание русскоязычного ягненка

В своем последнем обращении, где он объявил о завершении карьеры, Ломаченко тоже выбрал странный "тон" для украинского чемпиона. Он обращался к поклонникам на русском языке и поблагодарил Бога, отца-тренера, семью, команду и даже США, но отнюдь не Украину, украинских болельщиков или Вооруженные Силы.

Даже здесь Василий решил обойтись без упоминания о войне или родной стране. Это очередное напоминание: хотя кулаки Ломаченко приносили Украине золотые медали и чемпионские титулы, его слова о независимости и героическом сопротивлении остаются непроизнесенными.

Если Ломаченко мог защищать честь страны в ринге – почему он до сих пор хотя бы вслух не защитил Украину в войне? Вместо однозначной позиции мы получили серию неоднозначных поступков и заявлений, которые говорят сами за себя.

Карьера Ломаченко завершилась без прощального удара гонга, но с глухим эхо разочарования. Его спортивное величие останется в истории, однако моральный след – размытый и противоречивый.

Во время, когда миллионы борются и теряют, молчание не нейтрально. Это выбор. И именно это "молчание ягненка" навсегда останется рядом с его рекордами – как грязь, которую не отмоет никакая победа.