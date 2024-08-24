Я не мог бы договориться со своей совестью: Усик ответил на вопрос о политике

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не планирует начинать политическую деятельность после завершения спортивной карьеры .

Об этом он рассказал в интервью NV.

"Нет, мне это не нравится (стать президентом Украины - прим.). Я не верю в политику. Для меня политика - это когда нужно иногда сказать то, чего ты не сделаешь, а я не мог бы договориться со своей совестью.

Все, что я делаю, и все, что у меня есть, формируется в диалоге и согласии с моей совестью и с самим собой. Если страна в этом будет нуждаться, я буду работать на нее так, как я делаю это и сейчас", — сказал Усик.