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Я не мог бы договориться со своей совестью: Усик ответил на вопрос о политике

Ігор Чернявський — 24 августа, 22:35
Я не мог бы договориться со своей совестью: Усик ответил на вопрос о политике
Getty Images

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не планирует начинать политическую деятельность после завершения спортивной карьеры .

Об этом он рассказал в интервью NV.

"Нет, мне это не нравится (стать президентом Украины - прим.). Я не верю в политику. Для меня политика - это когда нужно иногда сказать то, чего ты не сделаешь, а я не мог бы договориться со своей совестью.

Все, что я делаю, и все, что у меня есть, формируется в диалоге и согласии с моей совестью и с самим собой. Если страна в этом будет нуждаться, я буду работать на нее так, как я делаю это и сейчас", — сказал Усик.

Сегодня, в День независимости Украины, Александр подарил свой пояс чемпиона WBC Владимиру Зеленскому.

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