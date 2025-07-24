Усик возглавил рейтинг P4P от BoxRec

Статистический портал BoxRec обновил список лучших боксеров независимо от весовой категории.

Об этом говорится на сайте портала.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг P4P. Накануне украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

На второй строчке расположился японский абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ, а третье занимает обладатель пояса WBA в первом среднем весе, американец Теренс Кроуфорд.

Рейтинг P4P от BoxRec

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Сауль Канело Альварес Джесси Родригес Дзунто Накатани Давид Бенавидес Шакур Стивенсон

Рейтинг pound for pound (P4P) – это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он составляется по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.

Напомним, накануне WBO обязала Усика провести бой против временного чемпиона организации Джозефа Паркера.