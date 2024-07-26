Усик сохранил первое место в рейтинге P4P

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC в сверхтяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО) продолжает возглавлять обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Новый рейтинг опубликовал журнал The Ring.

В десятке лучших произошло только одно изменение — японец Дзунто Накатани обошел американца Эррола Спенса, который в последний раз сражался в июле прошлого года.

Рейтинг P4P от The Ring

(1) Александр Усик (2) Наоя Иноуэ (3) Теренс Кроуфорд (4) Сауль Альварес (5) Джесси Родригес (6) Артур Бетербиев (7) Дмитрий Бивол (8) Джервонта Дэвис (10) Дзунто Накатани (9) Эррол Спенс

Рейтинг pound for pound (P4P) – это мировой рейтинг профессиональных боксеров вне весовых категорий. Он складывается по принципу сравнения уровней мастерства бойцов. Также оцениваются титулы, покоренные дивизионы, уровень соперников, рекорды, резюме.

Накануне Усик признался, что мама просила его завершить карьеру после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).