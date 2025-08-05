Усик может провести следующий бой в начале 2026-го года: Лапин назвал соперника
Олександр Усик
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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) свой следующий бой может провести в начале 2026-го года.
Об этом в комментарии Seconds Out сообщил директор команды украинского боксера Сергей Лапин.
"Мы сейчас работаем над следующим боем. Почти каждый боец бросил вызов Полу. Нам интересен бой в ММА. Если все сложится хорошо в переговорах, то бой с Полом состоится в начале 2026 года", – сказал Лапин.
Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.
После боя Усик провел битву взглядов с Джейком Полом. Кроме того, украинский чемпион заявил о возможном третьем поединке с Фьюри, а промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что WBO будет требовать защиты титула против Джозефа Паркера.