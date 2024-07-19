Усик: Мир должен видеть горе, которое Россия приносит Украине

Чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик прокомментировал увиденное после посещения руин детской больницы Охматдет в Киеве.

Его слова передает United24.

"Мир должен видеть горе, огромные разрушения, которые наносит нашей стране Россия. Но также мир должен видеть сплоченность и единство захватывающего украинского народа. Более 300 человек были ранены в Охматдете — желаю всем как можно скорейшего выздоровления. И благодарю каждого, кто помогает", — сказал боксер.

Напомним, 8 июля, российские террористы нанесли ракетный удар по Охматдету, в результате которого был полностью уничтожен корпус токсикологии, еще 3 корпуса были повреждены. В настоящее время известно о двух погибших и 32 раненых.

В день трагедии благотворительный фонд Александра Усика перечислил 1 миллион гривен в поддержку Охматдет.