Стало известно, посетит ли Усик бой Джошуа — Дюбуа

Чемпион мира WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) будет присутствовать на поединке за титул IBF в сверхтяжелом весе между Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) и Даниэлем Дюбуа (21-2 , 20 КО).

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на промоутера Усика, Александра Красюка.

По информации источника, присутствие украинца у ринга усугубит предположение о том, что Усик может встретиться с победителем боя в предстоящем безоговорочном поединке за титул чемпиона мира.

Отметим, что Усик раньше побеждал обоих боксеров. В сентябре 2021 он сначала отобрал пояса у Джошуа, а в августе 2022-го защитил их в реванше. Следующая титульная защита украинца состоялась как раз в поединке против Дюбуа.

В июне этого года, незадолго после исторической победы над Тайсоном Фьюри, Усик решил отказаться от титула IBF, чтобы за него могли побороться Джошуа и Дюбуа. Бой между двумя британцами состоится 21 сентября.