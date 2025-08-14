Украинская правда
Усик попросил WBO отсрочить проведение поединка с Паркером из-за травмы – Уоррен

Олексій Мурзак — 14 августа 2025, 19:44
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) получил травму, поэтому его команда попросила WBO дать больше времени на переговоры относительно боя с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

Об этом в комментарии Sky Sports сообщил промоутер Фрэнк Уоррен.

"Вчера Усик прислал письмо, в котором просит отложить переговоры и дать ему еще немного времени из-за травмы. Ждем, что будет дальше. Усик может сделать титул вакантным или выйти на бой с Паркером", – сказал Уоррен.

Ранее мировая боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой против Паркера. Поэтому Александр рискует потерять пояс, если не проведет защиту титула. В таком случае на бой за титул WBO будут претендовать именно Паркер и супертяжеловес Мозес Итаума (12-0, 10 KO).

Напомним, недавно Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым, со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

