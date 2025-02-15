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Усик оценил возможность поединка с Чисорой

Олександр Булава — 15 февраля 2025, 13:33
Олександр Усик прокоментував можливість бою з Дереком Чісорою
Олександр Усик
Getty Images

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) оценил возможность второго боя против британца Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).

Об этом боксер рассказал в комментарии Boxing King Media.

"Дерек – замечательный человек. Его последний бой был замечательным, мне он понравился. Точно не знаю сколько, но кажется, что в одном эпизоде он выбросил более 15 ударов. Бог ты мой, Дерек, ты в отличной форме, вау.

Бой с Дереком? Я думаю, что это возможно, но не сейчас. В будущем я хочу устроить поединок на стадионе в Киеве, но сейчас это невозможно, потому что у нас идет война", – сказал Усик.

Напомним, в октябре 2020 года Александр победил Чисору единогласным решением судей.

Накануне, Чисора победил Отто Валина единогласным решением судей и заявил о желании провести реванш с украинцем.

Отметим, что недавно Усик заявил, что до конца карьеры планирует провести еще два поединка. Также украинец положил конец слухам о возможном возвращении в крузервейт.

Олександр Усик Дерек Чісора

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