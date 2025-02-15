Усик оценил возможность поединка с Чисорой

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) оценил возможность второго боя против британца Дерека Чисоры (36-13, 23 КО).

Об этом боксер рассказал в комментарии Boxing King Media.

"Дерек – замечательный человек. Его последний бой был замечательным, мне он понравился. Точно не знаю сколько, но кажется, что в одном эпизоде он выбросил более 15 ударов. Бог ты мой, Дерек, ты в отличной форме, вау.

Бой с Дереком? Я думаю, что это возможно, но не сейчас. В будущем я хочу устроить поединок на стадионе в Киеве, но сейчас это невозможно, потому что у нас идет война", – сказал Усик.