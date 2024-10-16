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Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге супертяжей по версии ESPN

Олексій Мурзак — 16 октября, 00:15
Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге супертяжей по версии ESPN
Олександр Усик
AP

Авторитетный спортивный канал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе, где лидером остался украинский чемпион по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО).

Вторым идет будущий соперник украинца британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) , а замыкает тройку лучших обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) , поднявшийся с 6-й позиции на 3-ю.

В то же время Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) потерял 2 позиции и теперь располагается на 5-й строчке.

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от ESPN:

  1. Александр Усик
  2. Тайсон Фьюри
  3. Даниель Дюбуа
  4. Джозеф Паркер
  5. Энтони Джошуа
  6. Чжан Чжилей
  7. Мартин Баколе
  8. Агит Кабаел
  9. Джаррелл Миллер
  10. Энди Руис

Напомним, ранее Александр Усик сохранил первую позицию в обновленном рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Енді Руїс Джозеф Паркер Джаррелл Міллер Чжан Чжилей Даніель Дюбуа Мартін Баколе

Ентоні Джошуа

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