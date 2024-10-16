Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге супертяжей по версии ESPN

Авторитетный спортивный канал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе, где лидером остался украинский чемпион по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО).

Вторым идет будущий соперник украинца британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) , а замыкает тройку лучших обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) , поднявшийся с 6-й позиции на 3-ю.

В то же время Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) потерял 2 позиции и теперь располагается на 5-й строчке.

Рейтинг боксеров супертяжелого веса от ESPN:

Александр Усик Тайсон Фьюри Даниель Дюбуа Джозеф Паркер Энтони Джошуа Чжан Чжилей Мартин Баколе Агит Кабаел Джаррелл Миллер Энди Руис

Напомним, ранее Александр Усик сохранил первую позицию в обновленном рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring.