Он заслужил реванш: Усик – о втором бое с Дюбуа

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) считает, что обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) заслужил получить реванш.

Об этом боксер рассказал в комментарии The Ring.

"Я люблю своих британских соперников. Я считаю, что Даниэль – хороший спортсмен, хороший боксер и имеет хорошие навыки. Он одержал отличные победы в своих последних трех боях, он отличный боец. Я считаю, что Даниэль заслуживает реванша", – рассказал Усик.

Напомним, что бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 19 июля. Локация – легендарная арена "Уэмбли" в Лондоне.

Первый поединок между боксерами состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Ранее Дюбуа заявил, что он собирается победить Александра Усика, который "почувствует это".