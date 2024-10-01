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Усик назвал главные ошибки Джошуа в поединке с Дюбуа

Олександр Булава — 1 октября, 14:59
Усик назвал главные ошибки Джошуа в поединке с Дюбуа

Чемпион мира WBC, WBO, WBA в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) назвал ключевые ошибки Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) в поединке с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 2).

Цитирует украинского боксера British Boxing News.

Проблема была его работа ног. Проблемой был менталитет, проблемой было все. Энтони был совсем другим. Он выглядел не так, как мы все ожидали.

Вы видели его правую руку, она была полностью опущена и находилась на уровне груди. Его подбородок был поднят, это был как подарок, как сказка для любого боксера", – сказал Усик.

Напомним, 34-летний британский боксер трижды побывал в нокдауне в поединке с Дюбуа, а в 5 раунде был отправлен в нокаут. Согласно статистике CompuBox, ЭйДжей пропустил 79 ударов, 49 из них – силовые.

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