Усик назвал лучшего боксера в мире прямо сейчас

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) назвал имя лучшего боксера в мире.

Слова украинца передает The Ring.

По мнению спортсмена, он не является лучшим в мире, потому что это – Теренс Кроуфорд. 37-летний американец был абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (2023). Также в разные годы и в разных категориях Кроуфорд держал пояса WBO, WBC, WBA-Super и IBF.

Oleksandr Usyk with high praise for Terence Crawford 👏 pic.twitter.com/jvGRK12lkK — Ring Magazine (@ringmagazine) July 12, 2025

В 2023-2024 годах спортсмен становился лучшим боксером в мире без привязки к весовой категории по версии The Ring.

13 сентября в Лас-Вегасе Кроуфорд будет боксировать против Сауля Канело Альвареса. Прямая трансляция будет доступна на Netflix. Также стало известно, что на кону будет стоять специальный пояс The Ring.

Что касается Усика, то 19 июля непобежденный украинец встретится с Даниэлем Дюбуа на Уэмбли. Первый поединок между боксерами состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Ранее Кроуфорд назвал одного из украинских боксеров среди перечня тех, кого считает "элитным".