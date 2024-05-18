Усик – Фьюри: все о бое за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе

Украинский боксер супертяжелого веса (+91 кг), обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик встретится с британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в дивизионе. Соперник украинца обладает поясом WBC. Этот бой пытаются организовать во второй раз. Ранее сторона Тайсона Фьюри переносила дату боя из-за травмы британца во время спарринга.

<Победитель поединка объединит все титулы главных боксерских организаций, став первым в истории абсолютным чемпионом мира супертяжелом весе эпоху четырех поясов. Напомним, что до 2004-го основных организаций было три - wba, wbc и ibf. < />>

Когда состоится бой

В субботу, 18 мая 2024 года, на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в 12 раундах в супертяжелом весе. Это означает, что весового лимита не будет. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира будет главным событием вечера бокса.

В андеркарте поединка пройдет ряд боев. В частности, австралиец Джей Опетайя встретится с латвийцем Майрисом Бриедисом за титул чемпиона мира IBF и журнала The Ring в полутяжелом весе (79.38 кг). Британец Джозеф Кордина сразится с земляком Энтони Какаче за пояс IBF в легком весе (60 кг) среди юниоров. Фрэнк Санчес из Кубы и немец Агит Кабайел определят обладателя титула WBC в супертяжелом весе. Кроме того, состоятся поединки Марка Чемберлена (Великобритания) и Джошуа Олувасеуна Вахаба (Нигерия) в легком весе, Сергея Ковалева (Россия) и Робина Сирвана Сафара (Швеция) в полутяжелом весе, бой Айзека Лоу (Великобритания) и Хасибуллы Ахмади (Афганистан) в полулегком весе (57,2 кг).

В котором часу начнется бой

Ожидается, что бойцы выйдут на ринг после полуночи по киевскому времени (18:00 по восточному времени/15:00 по тихоокеанскому времени).

Профиль боксеров

Александр Усик (Украина). 37 лет, 21 победа.

Тайсон Фьюри (Великобритания). 35 лет, 34 победы и 1 ничья.

Украинец (левша) дерется в правосторонней стойке, а британец (правша)-в ортодоксальной.

Статистика

На счету Александра Усика 14 побед нокаутом (67%). Тайсон Фьюри имеет в активе 24 досрочные победы (71%).

Британец превосходит украинца по антропометрическим показателям. Он выше на 15 см. (206 - 191). Кроме того, у Фьюри больший размах рук на 18 см. (216 - 198).

Фьюри - более опытный боец. В его активе на 14 боев больше чем у Усика. Британец дебютировал почти на 5 лет раньше Усика - в 2008 году (2013-й у украинца).

Фьюри находился в ринге на 53 раунда больше (230 против 177 у Усика).

Форма боксеров

Фьюри остается непобедимым боксером, нокаутировав 4-х из 5 последних противников.

В своем последнем бою британец победил Фрэнсиса Нганну, 28 октября 2023 года, раздельным решением судей в 10-раундовом поединке. До этого он победил Дерека Чисору нокаутом в 10-м раунде. Ранее он нокаутировал Диллиана Уайта в 6-м раунде. Еще раньше он дважды отправил в нокаут Деонтея Уайлдера.

Усик тоже идет без поражений - 2 из последних 5 побед украинца завершились нокаутом.

В своем последнем поединке украинец победил Даниэля Дюбуа нокаутом в 9-м раунде. До этого Александр дважды победил Энтони Джошуа раздельным и единогласным решениями судей. Еще раньше украинский боксер одолел Дерека Чисору единогласным решением судей. А в своем дебютном поединке в супертяжелом весе нокаутировал Чазза Уизерспуна в 7-м раунде.

Активность

С учетом недавней активности, Тайсон Фьюри провел больше поединков, чем Александр Усик.

Последний бой британца состоялся чуть более 7 месяцев назад, а Александр Усик в последний раз дрался более 8 месяцев назад.

Последние 5 боев Фьюри состоялись в течение 4 лет, 2 месяцев и 26 дней. В среднем он дрался каждые 10 месяцев и 5 дней. В течение этих поединков он провел в общей сложности 44 раунда (8,8 раунда за бой).

Последние 5 боев Усика состоялись за 4 года, 7 месяцев и 6 дней. Украинец выходил на ринг в среднем каждые 11 месяцев и 2 дня. Во время этих боев он провел 52 раунда (10,4 раунда за бой).

Где смотреть бой

В Украине бой будет транслировать медиасервис Megogo.

Поединок Фьюри против Усика будут транслировать на DAZN PPV UK в Великобритании, а в США - на ESPN+ PPV. Подробнее о трансляции - ТУТ.

Ставки букмекеров

Британца считают фаворитом поединка.

Победа Фьюри - 1,86;

- 1,86; Победа Усика - 2,07;

- 2,07; Ничья - 17,0.

Прогноз Чемпиона

Перемога Фьюри по очкам