К2 Promotions подтвердила дату и место боя-реванша Усик — Фьюри

Второе сражение между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, WBC Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) состоится 21 декабря.

Об этом сообщает промоутерская компания братьев Кличко K2 Promotions.

Как и первый поединок, завершившийся победой украинца раздельным решением судей (115:112, 113:114, 114:113), вечер бокса будет принимать столица Саудовской Аравии, Эр-Рияд. Поединок состоится в супертяжелой весовой категории (более 91 кг).

Отметим, что в реванше статус абсолютного чемпиона мира не будет стоять на кону, ведь Александр освободил титул IBF. Украинец уступит пояс для поединка между временным обладателем титула Даниэлем Дюбуа (21-2, 20 КО) и Энтони Джошуа (28-3, 25 КО).

Напомним, что в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик одолел Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса и первым в истории обладателем всех 4 поясов в тяжелом весе.