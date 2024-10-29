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Итаума станет спарринг-партнером Фьюри перед реваншем с Усиком

Олексій Мурзак — 29 октября, 14:19
Итаума станет спарринг-партнером Фьюри перед реваншем с Усиком
Мозес Ітаума та Тайсон Ф'юрі

Обладатель титула WBO Inter-Continental в сверхтяжелом весе Мозес Итаума (10-0, 8 КО) станет спарринг-партнером экс-чемпиона в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1) в тренировочном лагере перед боем с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО).

Об этом сообщает Sky Sports.

"У меня есть свой собственный бой, о котором нужно думать. У нас с Усиком похожие стили, поэтому я чувствую, что буду очень полезным для Фьюри.

Это просто комплимент для меня, но послушайте, я не собираюсь идти туда только для того, чтобы помочь Тайсону. Я хочу сравнить свои возможности с его возможностями. Очевидно, что я с нетерпением жду этого", – сказал боксер.

Напомним, 21 декабря Александр Усик проведет бой-реванш против Тайсона Фьюри. Украинец победил британца в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

В андеркарде вечера бокса 19-летний Мозес проведет бой с Дэйвом Алленом.

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