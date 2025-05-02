Невероятный ажиотаж: на бой Усик – Дюбуа за три дня купили более 65 тысяч билетов

ВИП-билет на мегафайт стоит более 140 тысяч гривен

Продажа билетов на бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте оправдывает самые смелые ожидания организаторов ивента.

По информации Чемпиона, уже продано более 65 тысяч билетов. Напомним, легендарный Уэмбли вмещает 90 тысяч мест.

Онлайн-продажа билетов стартовала в среду днем. Корреспондент Чемпиона тоже решил провести эксперимент, став в очередь и получил № 21 231!

Несмотря на высокую цену (ВИП-места стоят 2524 фунта, что равно 140 385 гривнам за билет по курсу НБУ), десятки тысяч билетов были проданы еще в первый день. Для сравнения, самые дешевые билеты стоили 65 фунтов, что равно 3600 гривен.

То есть, сейчас можно с комфортной уверенностью предсказывать, что вечером 19 июля на 90-тысячном футбольном стадионе "Уэмбли" будет аншлаг. Большинство из фанов бокса, которые придут на стадион, будут, конечно, британцы. Но, учитывая, что после начала полномасштабной войны в Великобританию переехали почти 200 тысяч украинцев, Александр Усик точно не останется без поддержки земляков.

По крайней мере, два года назад на матче Англия – Украина на Уэмбли сине-желтую дружину поддерживали около 4500 украинцев (в международных футбольных матчах гостевая квота обычно составляет 5 процентов от общего количества мест на стадионе и тогда она была полностью выкуплена).

И в отличие от футбольной сборной Украины, Усик имеет гораздо лучшую статистику противостояний с британскими боксерами. На профессиональном ринге Александр провел 7 боев с британцами и все 7 выиграл. Жертвами украинца стали Тайсон Фьюри (дважды), Энтони Джошуа (дважды), Даниэль Дюбуа (летом 2023 года), Дерек Чисора и Тони Белью.

Максим Розенко, Чемпион