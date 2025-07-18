Где-то после восьмого раунда сядет на колено: Фьюри спрогнозировал победителя боя Усик – Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) не верит в то, что обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) победит чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше.

Слова "Цыганского короля" приводит Boxing Scene.

"Я не думаю, что Дюбуа вообще победит Усика. Усик – хитрый, опытный соперник, он много двигается. Мы все знаем: если стоять прямо перед Даниэлем Дюбуа, он пробьет в тебе дыру. Но если вокруг него постоянно двигаться – он, скорее всего, устанет и где-то после восьмого раунда сядет на колено после джеба", – сказал Фьюри.

Заметим, что британец прогнозируемо оказался тяжелее украинского чемпиона, продемонстрировав более 7 кг от веса Усика.

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Кроме Александра Усика в рамках вечера бокса будут соревноваться еще два украинца. Сначала Владислав Сиренко будет противостоять Соломону Дакресу, а затем в андеркарде Даниэль Лапин выйдет в ринг с Льюисом Эдмондсоном.

Напомним, что поединок между боксерами за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже завтра, а именно в ночь с 19 на 20 июля.

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