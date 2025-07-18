Разница в 7 килограммов: Дюбуа перевесил Усика накануне боя

Состоялась традиционная церемония взвешивания накануне поединка между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО)

Британский боксер прогнозируемо оказался тяжелее украинского чемпиона.

Александр Усик – 103.1 кг.

кг. Даниэль Дюбуа – 110,5 кг.

Таким образом, украинец оказался немного тяжелее чем он был в предыдущем поединке против Тайсона Фьюри. Тогда вес Усика составлял 102,5 кг.

В свою очередь, Дюбуа немного сбросил вес, по сравнению со своим последним боем с Энтони Джошуа. Весы перед боем с Джошуа зафиксировали 110,5 кг против 112,7 кг в сентябрьском поединке.

Заметим, что в первом поединке Дюбуа был тяжелее на 5 кг: 105,8 кг – 100,2 кг. Однако Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

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Кроме Александра Усика в рамках вечера бокса будут соревноваться еще два украинца. Сначала Владислав Сиренко будет противостоять Соломону Дакресу, а затем в андеркарде Даниэль Лапин выйдет в ринг с Льюисом Эдмондсоном.

Напомним, что поединок между боксерами за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже завтра, а именно в ночь с 19 на 20 июля.

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