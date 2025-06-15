Столкновение украинских гигантов: Сиренко и Новицкий проведут бой в андеркарде реванша Усик – Дюбуа

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) проведет бой со своим земляком, чемпионом WBC International в супертяжелом весе Андреем Новицким (15-0, 11 КО).

Поединок состоится 19 июля в андеркарде реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO), передает Queensberry Promotions.

Ukrainian 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗧𝗦 collide 💥🇺🇦



Andrii Novytski & Valdyslav Sirenko will battle it out at Wembley 🏟️



Tickets available to buy NOW 👉 https://t.co/HetTfzMaTG#UsykDubois2 | Wembley Stadium | July 19th | Live Worldwide on @daznboxing | #RiyadhSeason pic.twitter.com/C53knGXAdD — Queensberry Promotions (@Queensberry) June 14, 2025

В начале октября 2024-го Сиренко одержал досрочную победу над американцем Брэндоном Кармаком. В то же время Новицкий в мае победил Дэвида Зегарру нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось о срыве поединка между Сиренко и Диллианом Уайтом.

Напомним, в рамках вечера бокса 19 июля свой бой проведет еще один украинский боксер -обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин (11-0, 4 КО).

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что победитель реванша между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком обязан провести защиту титула WBO, которым владеет Джозеф Паркер (36-3, 24 КО), а затем на бой может рассчитывать претендент от WBA.