Фьюри: Есть только один человек, который может победить Усика

Бывший чемпион Тайсон Фьюри поздравил абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа и заявил, что только он может победить украинца.

Об этом "Цыганский король" написал у себя в соцсетях.

"Поздравляю. Есть только один человек, который может победить тебя снова, и это цыганский Тайсон Фьюри, который сделал это дважды, несмотря на то, что говорят политики", – говорится в сообщении.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг). Украинец стал первым в истории, кому покорилось это достижение.

Напомним, Фьюри уже дважды проиграл Усику. После второго поражения от Александра он заявил, что уходит из профессионального бокса. Однако накануне Тайсон объявил о третьем бое против украинца. Сам Усик после триумфа над Дюбуа сказал, что следующим соперником может стать Фьюри.