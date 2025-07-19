Он изношен и замедлен: Дюбуа – о главной разнице между собой и Усиком
Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа назвал главную разницу между собой и чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО), в очередной раз намекнув на возраст украинца.
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.
"Вы его видели? Усик стал старше. Он точно уже изношен и, возможно, замедлен, но я не буду на это рассчитывать. Вы увидите лучшего Дюбуа, более подготовленного и более голодного. В этом и главная разница между нами", – сказал Дюбуа.
Заметим, что британец прогнозируемо оказался тяжелее украинского чемпиона, продемонстрировав более 7 кг от веса Усика.
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Кроме Александра Усика в рамках вечера бокса будут соревноваться еще два украинца. Сначала Владислав Сиренко будет противостоять Соломону Дакресу, а затем в андеркарде Даниэль Лапин выйдет в ринг с Льюисом Эдмондсоном.
Напомним, что поединок между боксерами за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится уже завтра, а именно в ночь с 19 на 20 июля.
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