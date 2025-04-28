Это была политика, связанная с войной: Дюбуа – о поражении от Усика в 2023 году

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) считает, что победить украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC, IBO Александра Усика (23-0; 14 КО) в поединке, который состоялся в августе 2023 года, ему помешала политическая ситуация.

Об этом он заявил в комментарии BoxNation.

"100%, когда он упал. Когда я пересматриваю тот момент, бой точно должен был закончиться тогда. Но это была политика, это было все то, что происходило с войной и всем остальным.

Поэтому на этот раз я не собираюсь оставить камня на камне. Я не оставлю шансов для каких-то вопросов или чег о-то подобного. Я хочу прибить его к канвасу и сделать все как следует на этот раз", – отметил британец.

Напомним, поединок Усик – Дюбуа 2 пройдет в Лондоне 19 июля.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда Александр одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.