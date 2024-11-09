Бил россиян, пережил инсульт в 33 года и потерял семью из-за характера. История Вячеслава Узелкова

Сегодня, 9 ноября, на 46-м году жизни остановилось сердце бывшего чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе Вячеслава Узелкова. Редакция сайта Чемпион предлагает вспомнить историю карьеры и жизни одного из самых известных украинских боксеров 2000-х годов.

В боксерском зале искал спасение от буллинга

Вячеслав Узелков родился 8 апреля 1979 года в городе Виннице. Мальчик имел полное телосложение, за что получил в детских кругах прозвище "Кабан". Буллинг от сверстников оскорблял Славу, но он не мог дать им отпор. Отец будущего чемпиона решил, что его сын должен уметь сам за себя постоять, поэтому в 7 лет отвел его на секцию по боксу.

Любви с первого взгляда к этому виду спорта не произошло, поскольку утомительные тренировки дважды в день отнимали слишком много времени и сил, тем самым лишив Узелкова нормального детства. Впрочем, со временем парень втянулся и под руководством первого тренера Дмитрия Шамиса изо дня в день упорно работал в зале.

Из-за занятий боксом Вячеслав начал отставать в учебе, что, конечно, не очень понравилось его родителям, поэтому парень услышал от них ультиматум: он должен был приносить пятерки в дневнике, иначе был бы вынужден забыть о боксерском зале. До девятого класса Узелков был отличником, однако большинство учителей ставили хорошие оценки "скрипя зубами", поскольку его поведение, мягко говоря, оставляло желать лучшего.

Мог стать бандитом и отказался от родителей

В 90-е годы многие выпускники боксерских школ становились на тропу бандитизма. Такая же участь вполне могла постичь и Вячеслава, особенно учитывая, что один из его тренеров был рэкетиром. Однако знакомство с Мариной Боржемской спасло его от криминала. Будущая жена была единственным человеком, который имел влияние на юношу, поэтому он сконцентрировался на законной жизнедеятельности и решил сделать бокс своей профессией.

Инстаграм Вячеслава Узелкова

Первый весомый успех пришел к боксеру в 1997 году в Бирмингеме, когда он стал чемпионом Европы среди юниоров. Заработав хоть и не слишком большие, но все же деньги, Узелков погрузился в водоворот ночных тусовок в клубах и чуть не испортил себе карьеру, однако впоследствии женился и отказался от развлечений.

В 20-летнем возрасте Узелков решил уйти от родителей и прекратил с родными любое общение, о чем рассказывал в одном из интервью. В отличие от него, жена постоянно держала связь со свекровью, благодаря чему он знал все новости из родительского дома. Именно благодаря этому он узнал о смерти отца, но даже после этого не смог поладить с мамой и братом.

Впоследствии в подобной ситуации оказался и сам Вячеслав, когда от него отреклись жена и дети. Впрочем, сначала в семье Узелковых, несмотря на не слишком богатые первые годы карьеры, царила идиллия, что позволяло ему полностью сконцентрироваться на боксе и добиться значительных успехов. В 2001-м он стал бронзовым призером чемпионата мира, а год спустя – вице-чемпионом Европы в весе до 91 килограмма.

Бил россиян и белорусов, мог стать чемпионом мира

Успехи на любительском уровне дали парню билет в профессиональную карьеру, которую он начал в 25 лет – вполне хорошее время для того, чтобы максимально реализоваться. В дебютном поединке украинец одолел в шести раундах россиянина Сулеймана Джерилова. Обычно Узелков боксировал в Украине, однако отдельные бои проводил также за рубежом – в США, Монако и Германии.

В 14-м поединке, победив техническим нокаутом в седьмом раунде россиянина Артема Вичкина, Вячеслав выиграл первый титул – по версии EBU-EE. В целом же за карьеру он победил четырех представителей России. Больше в его послужном списке соперников только из Беларуси – 5, все были нокаутированы.

Впоследствии он стал интерконтинентальным чемпионом WBA в полутяжелом весе, а уже через три года, проведя ряд успешных защит, смог выйти на бой за полноценный пояс чемпиона мира WBA – нужно было победить казахстанца Бейбута Шуменова.

В первом раунде боя, состоявшемся в Калифорнии, Вячеслав отправил Шуменова в нокдаун, но в последующих раундах был непохож на себя. Казахстанец был гораздо активнее и, начиная с 3 раунда, контролировал ход поединка. По окончании 12 раундов Узелков проиграл единогласным решением судей, потерпев первое поражение на профессиональном ринге.

Интересно, что тренеру и катмену Узелкова не выдали в посольстве США паспорта с визой, в результате чего в углу украинца во время чемпионского боя не было ни одного человека из его команды – он получил других тренера и катмена уже на месте. Не исключено, что именно это помешало ему добиться высочайшей вершины в своей карьере.

Избежал нокаутов, однако пережил инсульт

Узелков быстро пришел в себя после поражения и одержал три подряд победы, но дальше его ждал сложный бой против немца Эдуарда Гуткнехта на ринге соперника, в котором Вячеслав во второй раз проиграл по очкам. И хотя нокаута не было, тот бой сильно ударил по самому дорогому – здоровью: вскоре после поединка украинец пережил инсульт. Возможно, в тот момент следовало завершить карьеру. Но Узелков решил продолжать.

Он провел еще 7 поединков, в одном из которых завоевал титул интернационального чемпиона по версии IBO в полутяжелом весе, досрочно одолев американца Джейдона Кодрингтона. Победа над Кодрингтоном стала для него последней, в 2014-м он проиграл раздельным решением сербу Геарду Аетовичу и все же ушел из бокса. Суммарно Вячеслав провел 34 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 30 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел 4 поражения.

Останній бій В'ячеслава Узелкова

Несмотря на то, что чемпионом мира Узелков так и не стал, его узнаваемость в Украине была на очень высоком уровне. Поединки Вячеслава вживую транслировались на телеканале "Интер", что сделало его в определенный момент третьей украинской звездой бокса после братьев Кличко. А это, в свою очередь, открыло дорогу к телевидению после завершения спортивной карьеры.

Стал звездой на телевидении и потерял семью

Узелков неплохо реализовался на телевидении, где еще во время спортивной карьеры почти месяц прожил на безлюдном острове в первом сезоне украинского "Последнего героя", затем был членом жюри программы "Украина имеет талант", участвовал в "Танцах со звездами" и стал тренером шоу "Взвешенные и счастливые". На последнем проекте зарекомендовал себя как самый успешный наставник за всю историю, ведь именно его подопечному удалось сбросить рекордное в процентном соотношении количество лишнего веса, так что не удивительно, что задержался он там на 5 сезонов.

Авторитет Узелкова на телеканале СТБ, где выходило шоу, был настолько велик, что ему удалось трудоустроить в проекте свою жену Марину Боржемскую, о чем он впоследствии сильно пожалел. Мол, пока её никто не знал, в семье всё было хорошо, а как только она стала звездой, все пошло кувырком. Так или иначе, в 2018 году Марина прекратила отношения, а в 2021-м пара, пробыв в официальном браке 22 года, окончательно развелась.

Долгое время Узелков изо всех сил пытался вернуть жену. Однажды он даже стал участником шоу "Женитьба вслепую" и отказал в отношениях "новоиспеченной жене", а причиной назвал чувства к Марине. Сын Роберт и дочь Оливия, родившиеся соответственно в 2009 и 2012 годах, остались жить с Боржемской, однако первое время изредка встречались с отцом.

Боржемская обвинила бывшего мужа в абьюзивном поведении. Впоследствии дети также решили не поддерживать связь с Вячеславом – так же, как он в свое время поступил со своими родителями. Разницей стало лишь то, что вся эта ситуация вышла в публичную плоскость, что, с одной стороны, сделало Боржемскую и Узелкова еще более медийными, а с другой – испортило репутацию экс-боксера: новости с его участием становились всё более скандальными.

Баллотировался в мэры Винницы от ОПЗЖ

Впрочем, очевидно, что большинство жизненных проблем по тем или иным причинам Узелков создал себе сам. В 2020 году Вячеслав пошел в политику и пытался стать мэром Винницы. И все бы ничего, если бы он не баллотировался от пророссийской "ОПЗЖ"...

Юрий Бойко и Вячеслав Узелков ОПЗЖ

Помогал бывшему боксеру стать политиком уже бывший президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус, который был народным депутатом 7-го созыва от Партии регионов, голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года, а также до сих пор является близким соратником одиозного российского главы Международной боксерской ассоциации Умара Кремлева. С последним Продивус часто проводит время и продолжает работать в его команде.

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Впрочем, выборы мэра Винницы Узелков с треском провалил. Не помогли даже поддержка главы ОПЗЖ Юрия Бойко и попытка подкупить избирателей гречкой. Вячеслав получил голоса лишь 4% жителей Винницы, заняв 4 место.

Испорченная репутация закрыла для Узелкова дорогу к телевизионным проектам, поэтому он был вынужден в последнее время зарабатывать на жизнь, работая фитнес-тренером. Помогал людям оставаться здоровыми в то время, когда сам потерял ресурс, который, к сожалению, не восстанавливается. В феврале 2024 года Узелков был госпитализирован в больницу, а в апреле перенес операцию на сердце.

Успел увидеться с мамой, но умер одиноким

В июле боксер опубликовал селфи с мамой – он все-таки отправился к ней в гости в день её 75-летия. Кроме трогательных слов о том, как важно поддерживать связь с родителями, Узелков непрозрачно намекнул, что 20 лет брака с Боржемской надолго разрушили его связь с мамой.

Умирал Вячеслав в одиночестве. 11 октября он запостил в соцсетях фотографию собаки, а в описании обратился к тем, кто напрашивался к нему в друзья на Facebook. Боксер заявил, что удаляет всех, кто никак не реагирует на его публикации.

"Этот пост о том, что у меня много типу друзей в Фейсбуке. Но я удаляю всех, кто ни разу, ни одного лайка, ни одного комментария не оставил под постами. Зачем вы проситесь в друзья? Просто примите мой выбор и идите на..й", – писал Узелков.

Родные Вячеслава Узелкова хоть и отреагировали на его смерть, однако сделали это в максимально "сухом" виде, обойдясь без сантиментов.

"Вячеслав Узелков умер сегодня. Какие бы у нас ни были отношения, все равно больно и неприятно", – написал сын знаменитости.

Легендарный украинский боксер супертяжелого веса и мэр Киева Виталий Кличко все же нашел для Узелкова хорошие слова и выразил свои соболезнования его родным.

"Вячеслав Узелков был искренним человеком и талантливым боксером. Боксовал Вячеслав под эгидой компании "K2 Promotions". Вячеслав Узелков умер молодым, пережив сложные моменты… Искренние соболезнования близким и друзьям. Светлая память Вячеславу…"

Без сомнений, Вячеслав Узелков, как и многие люди, ошибался на жизненном пути, не был идеальным человеком. Однако с началом полномасштабной войны, в отличие от некоторых других звезд спорта и шоу-биза, он перешел на украинский язык, осудил вторжение России и проводил благотворительные сборы в поддержку ВСУ.

Его история – не о счастливом конце. Однако Узелков подарил любителям бокса немало зрелищных поединков, помог многим людям похудеть и избежать проблем со здоровьем, а также не предал Украину в самый трудный для государства момент. И за это он заслуживает уважения.