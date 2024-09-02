Аль-Шейх хочет создать боксерскую Суперлигу
Туркі Аль-Шейх
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Известный промоутер Турки Аль-Шейх заявил, что рассматривает возможность создания боксерской Суперлиги.
Его слова цитирует издание talkSport.
"У нас есть план на будущее. Хотим создать что-то вроде Суперлиги. Мы не обсуждаем пояса. Но, на мой взгляд, 68 чемпионов мира - это очень много", — сказал он.
Напомним, 43-летний Аль-Шейх является главой Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии.
Ранее промоутер заявил, что готов сотрудничать с блогером Джейком Полом только при определенных условиях.