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Аль-Шейх хочет создать боксерскую Суперлигу

Руслан Травкін — 2 сентября, 21:48
Аль-Шейх хочет создать боксерскую Суперлигу
Туркі Аль-Шейх
Getty images

Известный промоутер Турки Аль-Шейх заявил, что рассматривает возможность создания боксерской Суперлиги.

Его слова цитирует издание talkSport.

"У нас есть план на будущее. Хотим создать что-то вроде Суперлиги. Мы не обсуждаем пояса. Но, на мой взгляд, 68 чемпионов мира - это очень много", — сказал он.

Напомним, 43-летний Аль-Шейх является главой Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии.

Ранее промоутер заявил, что готов сотрудничать с блогером Джейком Полом только при определенных условиях.

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