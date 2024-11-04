Тренер Дюбуа: Я большой поклонник таланта Усика, но Фьюри победит в реванше
Тренер Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявил, что является поклонником Александра Усика (22-14, 14 КО), но Тайсон Фьюри ( 34-1-1, 24 КО) будет победителем реванша между боксерами.
Об этом он заявил в интервью Seconds Out.
"У меня нет ненависти к Усику. Я уже говорил, что я фан бокса Усика. Он боксер-мастер, магический боксер, исключительный боксер из того, чего он достиг.
Но я всегда ставлю Фьюри выше его. Я прогнозировал, что Фьюри будет победителем первого боя. Я не прав, но я все еще поддерживаю Фьюри и считаю, что он побьет этого человека в декабрьском реванше", – сказал Чарльз.
Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.
В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.