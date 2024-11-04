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Тренер Дюбуа: Я большой поклонник таланта Усика, но Фьюри победит в реванше

Руслан Травкін — 4 ноября 2024, 21:44
Тренер Дюбуа: Я большой поклонник таланта Усика, но Фьюри победит в реванше
Олександр Усик
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Тренер Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявил, что является поклонником Александра Усика (22-14, 14 КО), но Тайсон Фьюри ( 34-1-1, 24 КО) будет победителем реванша между боксерами.

Об этом он заявил в интервью Seconds Out.

меня нет ненависти к Усику. Я уже говорил, что я фан бокса Усика. Он боксер-мастер, магический боксер, исключительный боксер из того, чего он достиг.

Но я всегда ставлю Фьюри выше его. Я прогнозировал, что Фьюри будет победителем первого боя. Я не прав, но я все еще поддерживаю Фьюри и считаю, что он побьет этого человека в декабрьском реванше", – сказал Чарльз.

Напомним, бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди.

В первом поединке, состоявшемся 18 мая этого года в Эр-Рияде, украинец победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

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