Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком

Эксчемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 KO) считает, что Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) следует более серьезно отнестись ко второму бою против обладателя титулов WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

Цитирует Тайсона talkSPORT.

"Усик всех удивил...

Я думаю, что Фьюри слишком много заигрывался, я думаю, что ему нужно более серьезно отнестись к этому бою и, надеюсь, мы получим другой результат, чем в прошлый раз", – сказал Тайсон.