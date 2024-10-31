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Чемпион Бокс

Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком

Олександр Булава — 31 октября, 21:46
Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком
talkSPORT

Эксчемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 KO) считает, что Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО) следует более серьезно отнестись ко второму бою против обладателя титулов WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО).

Цитирует Тайсона talkSPORT.

"Усик всех удивил... Я думаю, что Фьюри слишком много заигрывался, я думаю, что ему нужно более серьезно отнестись к этому бою и, надеюсь, мы получим другой результат, чем в прошлый раз", – сказал Тайсон.
Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года. Украинец победил британца в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелейшем дивизионе.
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