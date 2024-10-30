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Фьюри рассказал о подготовке к реваншу с Усиком, сравнив себя с конем

Олексій Мурзак — 30 октября, 16:02
Фьюри рассказал о подготовке к реваншу с Усиком, сравнив себя с конем
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усие
Getty Images

Бывший мир в сверхтяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) заявил, что не собирается кардинально менять тактику на бой-реванш с обладателем поясов WBA, WBC, WBO и IBO Александром Усиком (22-0 , 14 КО).

Об этом он заявил в интервью YouTube каналу iFL TV.

"Не нужно никаких резких изменений. Если лошадь проиграла забег на волоске, то она не начнет по-другому тренироваться и готовиться. Она сделает то же, что и перед этим, но, возможно, начнет чуть-чуть быстрее.

На этом уровне все решают небольшие проценты. И не было такого, что я многое сделал неправильно. Я только мог быть более сфокусированным и поменьше кривляться", – отметил британец.

Напомним, 21 декабря Александр Усик проведет бой-реванш против Тайсона Фьюри. Украинец победил британца в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

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